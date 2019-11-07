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7 ноября 2019, 13:05



На конкурс социальных проектов «Норникеля» подано 507 заявок.

Такое растущее количество эксперты связывают с активностью представителей местных сообществ, постепенным упрощением правил подачи заявок и увеличением размера грантов и сроков реализации проектов. Компания планирует направить 155 миллионов рублей на поддержку общественно полезных инициатив некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также корпоративных волонтеров, что на 30 миллионов больше, чем в предыдущие годы. Итоги социального конкурса, входящего в благотворительную программу «Мир новых возможностей», будут подведены 25 декабря 2019 года.

Просмотров:125 Эта цифра стала абсолютным рекордом за 6 лет истории проекта, сообщает пресс-служба компании. Для сравнения, в 2017 году было подано 489 заявок, в 2018-м — 426.Такое растущее количество эксперты связывают с активностью представителей местных сообществ, постепенным упрощением правил подачи заявок и увеличением размера грантов и сроков реализации проектов.Компания планирует направить 155 миллионов рублей на поддержку общественно полезных инициатив некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также корпоративных волонтеров, что на 30 миллионов больше, чем в предыдущие годы.Итоги социального конкурса, входящего в благотворительную программу «Мир новых возможностей», будут подведены 25 декабря 2019 года.