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7 ноября 2019, 13:05



Сохранить оленя. Сегодня в Дудинке проходит первое заседание рабочей группы по сохранению популяции дикого северного оленя.

Решение о создании рабочей группы принято на очередном заседании постоянной комиссии районного Совета депутатов по вопросам содействия прав коренных малочисленных народов Севера и защите прав граждан. Новый рабочий орган займётся выработкой предложений по сохранению таймырской популяции дикого северного оленя. Ознакомившись с состоянием дел в этой сфере, депутаты выразили обеспокоенность фактом снижения популяции дикого северного оленя на территории. Отрицательная динамика, по общему мнению, связана как с объективными факторами - изменение климата и путей миграции животных, истощение кормовой базы пастбищ, так и с влиянием человека - варварскими способами добычи оленя, несоблюдением количественного ограничения и процентного соотношения по половозрастному признаку особей, нарушением сроков охоты. На заседании было предложено снизить норматив допустимого изъятия дикого оленя с 15% до 10% от размера поголовья, произвести авиаучёт всей популяции, обитающей на Таймыре, а также корректировку сроков охоты и увеличение штрафов за срез пантов с диких особей, что, по мнению народных избранников, должно квалифицироваться как жестокое обращение с животными. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:175 В её состав вошли районные парламентарии и представители профильных управлений администрации муниципального района, сообщает пресс-служба Таймыра.Решение о создании рабочей группы принято на очередном заседании постоянной комиссии районного Совета депутатов по вопросам содействия прав коренных малочисленных народов Севера и защите прав граждан. Новый рабочий орган займётся выработкой предложений по сохранению таймырской популяции дикого северного оленя.Ознакомившись с состоянием дел в этой сфере, депутаты выразили обеспокоенность фактом снижения популяции дикого северного оленя на территории. Отрицательная динамика, по общему мнению, связана как с объективными факторами - изменение климата и путей миграции животных, истощение кормовой базы пастбищ, так и с влиянием человека - варварскими способами добычи оленя, несоблюдением количественного ограничения и процентного соотношения по половозрастному признаку особей, нарушением сроков охоты.На заседании было предложено снизить норматив допустимого изъятия дикого оленя с 15% до 10% от размера поголовья, произвести авиаучёт всей популяции, обитающей на Таймыре, а также корректировку сроков охоты и увеличение штрафов за срез пантов с диких особей, что, по мнению народных избранников, должно квалифицироваться как жестокое обращение с животными.Фото Дениса Кожевникова