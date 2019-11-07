Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41436

7 ноября 2019, 13:11



Что старый, что малый... В двух ДТП пострадали пожилая женщина и малолетний ребёнок.

Чуть позже во дворе школы № 1 (ул. Комсомольская, 6) произошло второе ДТП. По предварительной версии, водитель автомобиля «Тойота» наехал на четырёхлетнюю девочку, которая скатилась на ледянке по пандусу лестничного марша практически под колёса автомобиля. На месте происшествия сотрудники ГИБДД установили, что ребёнок гулял со своим отцом, а автомобиль двигался с небольшой скоростью, что позволило избежать более серьёзных последствий. В результате ребёнку назначено амбулаторное лечение. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожных происшествий и призывают пешеходов более ответственно относиться к безопасности и собственной, и своих близких. Также сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают родителям, что именно они в первую очередь несут ответственность за действия и безопасность своих детей. Фото пресс-службы ГИБДД

Просмотров:229 Происшествия случились вчера около шести часов вечера с разницей в несколько минут. Одно из ДТП было зафиксировано на регулируемом перекрёстке улиц Кирова - Пушкина, водитель автомобиля «Шкода» совершил наезд на женщину-пешехода. По предварительной версии, пожилая норильчанка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу.Чуть позже во дворе школы № 1 (ул. Комсомольская, 6) произошло второе ДТП. По предварительной версии, водитель автомобиля «Тойота» наехал на четырёхлетнюю девочку, которая скатилась на ледянке по пандусу лестничного марша практически под колёса автомобиля. На месте происшествия сотрудники ГИБДД установили, что ребёнок гулял со своим отцом, а автомобиль двигался с небольшой скоростью, что позволило избежать более серьёзных последствий. В результате ребёнку назначено амбулаторное лечение.Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожных происшествий и призывают пешеходов более ответственно относиться к безопасности и собственной, и своих близких.Также сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают родителям, что именно они в первую очередь несут ответственность за действия и безопасность своих детей.Фото пресс-службы ГИБДД