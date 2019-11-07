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7 ноября 2019, 13:57



Главный Дед Мороз страны посетит Красноярск.

Как сообщают организаторы, цель акции – подарить радость и праздник детям, оставшимся без попечения родителей, а также – детям с особенностями развития. Дед Мороз будет посещать социальные учреждения и больницы, многодетные и малообеспеченные семьи. Фото dedmorozz.ru

Просмотров:134 В краевую столицу, которая станет первым из 28 городов на путевой карте, он прибудет 9 ноября. Путешествие главного новогоднего героя из Великого Устюга по всей стране организовала телекомпания НТВ, уже четвёртый сезон занимающаяся этим проектом. В каждом городе зимний волшебник проведёт по два дня и закончит своё путешествие в Москве 30 декабря.Как сообщают организаторы, цель акции – подарить радость и праздник детям, оставшимся без попечения родителей, а также – детям с особенностями развития. Дед Мороз будет посещать социальные учреждения и больницы, многодетные и малообеспеченные семьи.Фото dedmorozz.ru