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7 ноября 2019, 15:08

Для жителей края, участников и гостей чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске подготовили более 70 культурных мероприятий.


Председатель правительства края Юрий Лапшин провёл совещание по подготовке к проведению в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию. Участие в обсуждении приняли руководители профильных ведомств, правоохранительных органов, администрации города Красноярска, спортивных федераций и объектов, принимающих соревнования.
Эксперты рассмотрели организационные вопросы основной программы соревнований, культурной программы, транспортного, инфраструктурного, медицинского и информационного обеспечения, организации встречи, размещения и питания участников, волонтёрского сопровождения, безопасности и ИКТ-инфраструктуру.
Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев рассказал о спортивной программе чемпионата. Напомним: чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 24 по 29 декабря в «Платинум Арене». Тренировки фигуристов будут проходить в «Кристалл Арене», а Конгресс-холл СФУ задействуют при жеребьёвке. Участие в чемпионате примут 90 человек: в одиночном катании – не более 18 мужчин и 18 женщин, в парном катании – не более 12 пар, в танцах на льду – не более 15 пар.
Генеральный директор «Платинум Арены» Роман Сотников сообщил о ходе подготовки главного объекта соревнований. По его словам, на церемонии открытия чемпионата планируются выступления столичных и красноярских спортсменов, творческих коллективов. Мероприятие пройдёт вечером первого соревновательного дня – 26 декабря в 19.15. В последний день чемпионата состоятся показательные выступления фигуристов.
На данный момент уже продано более 70 процентов билетов. Предполагается, что соревнования чемпионата посетят 28 тысяч зрителей. Наибольшим спросом пользуются билеты на женское одиночное катание, поскольку в Красноярск приедут самые сильные российские фигуристки. Трансляцию соревнований будет обеспечивать Первый канал.
Замминистра культуры края Наталья Гельруд подробно рассказала о культурной программе в дни соревнований, в которую включено более 70 событий. Основная часть мероприятий пройдет в главных фан-зонах чемпионата России – на Театральной площади и острове Татышев. Здесь будут работать ледовые катки, городские ёлки, «Белая ярмарка», различные фотозоны и фотовыставки. На верхнем ярусе Театральной площади организуют трансляцию соревнований на большом экране, на нижнем ярусе – фестиваль «Волшебный лёд Сибири».
Кроме того, в дни проведения чемпионата в красноярских театрах будут идти самые яркие премьеры этого года, спектакли – лауреаты или номинанты «Золотой маски». В краевой филармонии пройдут концерты Красноярского академического симфонического и Красноярского филармонического русского оркестров. Учитывая, что чемпионат пройдёт в предновогодние дни, настроение также будет создавать световое оформление основных городских объектов.
По итогам обсуждения Юрий Лапшин дал ряд поручений и акцентировал внимание на том, что чемпионат России по фигурному катанию должен стать ярким событием не только для спортсменов, но и для всех красноярцев. «Мы выходим на финишную прямую. Чемпионату уделяется очень большое внимание и со стороны Федерации фигурного катания на коньках России, и со стороны руководства края. Красноярск вновь примет уникальное спортивное федеральное мероприятие, и мы постараемся сделать из этого события настоящий праздник», – отметил Юрий Лапшин.
Фото: © Reuters
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