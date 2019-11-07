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7 ноября 2019, 16:01



Минстрой планирует запустить новую программу капремонта для совсем ветхих домов. Платить будут жители.

Новую программу капремонта для домов с общим износом конструктива и инженерных систем более 70% решили разработать из-за того, чтобы предотвратить обветшание таких зданий и их перехода в аварийное состояние. На их восстановление до нормативного вида при ремонте требуются гораздо больше денег и средств, дополнительные обследования. «Подпрограмма будет оплачиваться, как и капремонт, за счёт граждан. По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов», — сообщили в пресс-службе Минстроя. Инициативу Минстроя обсудят в Госдуме на ближайших парламентских слушаниях. Работа красноярского фонда капремонта далека от идеала, жители региона периодически жалуются на затягивание сроков, некачественный ремонт или вовсе его нецелесообразность в домах, состояние которых близко к аварийному. Кроме того, уже с 1 января 2020 года взносы на капитальный ремонт вырастут на 7%. Недавно Заксобрание края поддержало создание «общего котла» взносов на капитальный ремонт в регионе — дома, которые не финансируются в силу различных обстоятельств, будут ремонтировать на свободные средства фонда. Фото: journal.n1.ru

Просмотров:111 Минстрой России планирует выделить ремонт домов с высоким процентом износа в отдельную подпрограмму. Оплачивать работы всё равно заставят население, об этом пишут «Известия» со ссылкой на федеральное ведомство.Новую программу капремонта для домов с общим износом конструктива и инженерных систем более 70% решили разработать из-за того, чтобы предотвратить обветшание таких зданий и их перехода в аварийное состояние.На их восстановление до нормативного вида при ремонте требуются гораздо больше денег и средств, дополнительные обследования.«Подпрограмма будет оплачиваться, как и капремонт, за счёт граждан. По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов», — сообщили в пресс-службе Минстроя.Инициативу Минстроя обсудят в Госдуме на ближайших парламентских слушаниях.Работа красноярского фонда капремонта далека от идеала, жители региона периодически жалуются на затягивание сроков, некачественный ремонт или вовсе его нецелесообразность в домах, состояние которых близко к аварийному. Кроме того, уже с 1 января 2020 года взносы на капитальный ремонт вырастут на 7%.Недавно Заксобрание края поддержало создание «общего котла» взносов на капитальный ремонт в регионе — дома, которые не финансируются в силу различных обстоятельств, будут ремонтировать на свободные средства фонда.Фото: journal.n1.ru