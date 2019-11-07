Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41440

7 ноября 2019, 16:03



Население Красноярского края уменьшается.

Специалисты Красноярскстата также сообщают, что за девять месяцев количество официально зарегистрированных браков в регионе уменьшилось на 10% - с 16 111 (2018 год) до 14 573 (2019 год). Зато и число разводов сократилось - с 10 474 до 7871, то есть на 25%. Добавим, что по данным Росстата численность населения Красноярского края составляет 2 874 026 человек (2019 год). На начало 2018 года в Норильске, втором по численности городе края, проживало 179 554 человека.

Просмотров:111 Об этом сообщает федеральная служба статистики Красноярскстат. Так за девять месяцев этого года рождаемость в крае снизилась на 9% - с 25 217 малышей в 2018 году до 23 044 в 2019-м. При этом смертность за этот же период года также уменьшилась – 27 024 случая в прошлом году и 26 645 в этом. Естественная убыль населения составила 3601 человек.Специалисты Красноярскстата также сообщают, что за девять месяцев количество официально зарегистрированных браков в регионе уменьшилось на 10% - с 16 111 (2018 год) до 14 573 (2019 год). Зато и число разводов сократилось - с 10 474 до 7871, то есть на 25%.Добавим, что по данным Росстата численность населения Красноярского края составляет 2 874 026 человек (2019 год). На начало 2018 года в Норильске, втором по численности городе края, проживало 179 554 человека.