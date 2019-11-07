Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41441

7 ноября 2019, 16:23



Ежегодный городской фестиваль профессионалов-наставников «Профи» традиционно прошёл в Норильске при поддержке «Норникеля».

Участниками фестиваля выступили взрослые профессионалы из девяти сфер: мобильная робототехника, токарные работы, столярные работы, графический дизайн, технология моды, дизайн интерьерных изделий, агрономия, прототипирование и электромонтаж. Конкурсанты выполняли задания для того, чтобы потом представить их на оценку независимым экспертам. Зрители - норильские школьники - параллельно знакомились с особенностями рабочих и инженерных профессий. Здесь же студенты Норильского государственного индустриального института демонстрировали самодельного робота. - Участники делают всё это не просто чтобы показать себя, а чтобы впоследствии передать свой опыт подрастающему поколению, и это дорогого стоит, - говорит Наталья Ивановна, главный специалист управления корпоративных проектов заполярного филиала «Норникеля». Фото Екатерины Степанюк

Просмотров:121 Специалисты разных направлений и областей поделились своими знаниями с подрастающим поколением и померялись силами с коллегами на площадке станции юных техников. В рамках фестиваля было представлено девять направлений, среди которых - прототипирование, мобильная робототехника и агрономия.Участниками фестиваля выступили взрослые профессионалы из девяти сфер: мобильная робототехника, токарные работы, столярные работы, графический дизайн, технология моды, дизайн интерьерных изделий, агрономия, прототипирование и электромонтаж. Конкурсанты выполняли задания для того, чтобы потом представить их на оценку независимым экспертам. Зрители - норильские школьники - параллельно знакомились с особенностями рабочих и инженерных профессий. Здесь же студенты Норильского государственного индустриального института демонстрировали самодельного робота.- Участники делают всё это не просто чтобы показать себя, а чтобы впоследствии передать свой опыт подрастающему поколению, и это дорогого стоит, - говорит Наталья Ивановна, главный специалист управления корпоративных проектов заполярного филиала «Норникеля».Фото Екатерины Степанюк