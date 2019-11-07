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7 ноября 2019, 16:39



В Норильске завершён монтаж тёплых остановок.

По словам Кирилла Кривенко, главного специалиста технического отдела управления «Норильскавтодор», сейчас проводится тестирование остановочных павильонов. «Они уже функционируют, но мы ещё не приняли эти объекты у подрядной организации, которая устраняет последние недочёты. Окончательно остановки будут готовы в течение двух недель», - прокомментировал Кирилл Кривенко. Также собеседник добавил, что по проектным расчётам разница температуры воздуха внутри остановки и снаружи должна быть не менее 25 градусов, то есть если на улице -30, то внутри остановки должно быть порядка пяти градусов ниже нуля. По словам Кривенко, это достигается за счёт автоматизированной системы регулировки температуры воздуха. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:114 Как ранее сообщалось, три тёплые остановки, изготовленные в Красноярске, разместились в трех районах города: в Центральном - на Ленинском проспекте, 33, в Талнахе - на Спортивной, 4, в Кайеркане - на Победы, 9. Павильоны закуплены муниципалитетом, стоимость их - 6,2 миллиона рублей.По словам Кирилла Кривенко, главного специалиста технического отдела управления «Норильскавтодор», сейчас проводится тестирование остановочных павильонов.«Они уже функционируют, но мы ещё не приняли эти объекты у подрядной организации, которая устраняет последние недочёты. Окончательно остановки будут готовы в течение двух недель», - прокомментировал Кирилл Кривенко.Также собеседник добавил, что по проектным расчётам разница температуры воздуха внутри остановки и снаружи должна быть не менее 25 градусов, то есть если на улице -30, то внутри остановки должно быть порядка пяти градусов ниже нуля.По словам Кривенко, это достигается за счёт автоматизированной системы регулировки температуры воздуха.Фото Натальи Черкашиной