Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41443

7 ноября 2019, 16:44



В норильской колонии мобильных телефонов нет ни у сотрудников, ни у заключённых. Так прокомментировали в ИК-15 новость о том, что в колониях будут «глушить» сотовую связь.

Подполковник внутренней службы, зам начальника ИК-15 Андрей Хохлов сообщил журналистам «Заполярной Правды», что все, кто посещает охраняемую территорию учреждения (и даже начальник колонии), должны оставлять сотовые телефоны при входе. И тщательный досмотр каждого исключает возможность нарушить это правило. - Сегодня в работе по обнаружению средств связи и комплектующих к ним используется самое современное оборудование, - пояснил Хохлов. - И все возможные каналы доставки перекрыты. А при входе в зал ожидающих свидания как на плакатах, так и на электронном табло размещена информация о запрете доставки средств сотовой связи и комплектующих к ним. Пытались, конечно, некоторые родственники, идя на свидание, пронести телефон в личных вещах, но у них ничего не вышло. Также не удаётся передать заключённому мобильный, вложив его в посылку. Хохлов отметил, что к гражданам, пытающимся нарушить запрет, применяются меры административного взыскания: они привлекаются к ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ и платят штраф 3000 рублей. - Большинство граждан с пониманием относятся к предъявляемым требованиям, - отметил Андрей Сергеевич. - Жалоб не поступает. Попытка проносов - большая редкость. А для снижения заинтересованности в сотовой связи осуждённых мы ежедневно организуем телефонные разговоры с родными и видеоразговоры посредством программ «Скайп» и «Искра». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:133 Напомним, с помощью блокировки сигнала сотовой связи в колониях МВД России хочет снизить количество телефонных мошенничеств. Как сообщает Газета.Ru, власти инициировали создание блокираторов сотовой связи на территории тюрем и колоний, чтобы бороться с дистанционным мошенничеством, которым занимаются заключённые. «Ньюслаб» утверждает, что ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы изымается порядка 60 тысяч телефонов.Подполковник внутренней службы, зам начальника ИК-15 Андрей Хохлов сообщил журналистам «Заполярной Правды», что все, кто посещает охраняемую территорию учреждения (и даже начальник колонии), должны оставлять сотовые телефоны при входе. И тщательный досмотр каждого исключает возможность нарушить это правило.- Сегодня в работе по обнаружению средств связи и комплектующих к ним используется самое современное оборудование, - пояснил Хохлов. - И все возможные каналы доставки перекрыты.А при входе в зал ожидающих свидания как на плакатах, так и на электронном табло размещена информация о запрете доставки средств сотовой связи и комплектующих к ним. Пытались, конечно, некоторые родственники, идя на свидание, пронести телефон в личных вещах, но у них ничего не вышло. Также не удаётся передать заключённому мобильный, вложив его в посылку. Хохлов отметил, что к гражданам, пытающимся нарушить запрет, применяются меры административного взыскания: они привлекаются к ответственности по ст. 19.12 КоАП РФ и платят штраф 3000 рублей.- Большинство граждан с пониманием относятся к предъявляемым требованиям, - отметил Андрей Сергеевич. - Жалоб не поступает. Попытка проносов - большая редкость. А для снижения заинтересованности в сотовой связи осуждённых мы ежедневно организуем телефонные разговоры с родными и видеоразговоры посредством программ «Скайп» и «Искра».Фото Владимира Макушкина