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7 ноября 2019, 16:59



Запасы удвоились: по итогам полевых работ этого года, специалисты Росгеологии вдвое увеличили прогноз по никелю и металлам платиновой группы в Мончегорском рудном районе.

Полевые работы под Мончегорском в Мурманской области ведутся по государственному контракту за счёт средств федерального бюджета. Площадь изучения составляет свыше 11 кв. км. В полевой сезон 2019 года в результате проведённых работ во время летнего полевого сезона выявлена новая зона с залежами металлов платиновой группы. Новые геологические данные по участку горного массива Поаз Мончегорского рудного района подтверждают уникальные ресурсы участка по платиноидам. Как добавили в ведомстве, в настоящее время начаты поисковые исследования на платиноносных рифах в южной части района. Завершение работ по контракту намечено на 2020 год. Основным результатом проекта должны стать апробированные прогнозные ресурсы металлов платиновой группы, а также попутных компонентов - золота, никеля и меди. По данным буровых и горных работ, по сравнению с плановыми показателями мощность рудной зоны увеличилась в два раза. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:98 По предварительной оценке, запасы никеля по Мончегорскому рудному району составляют 1,6 млн тонн, меди - 1,18 млн тонн, металлов платиновой группы - 724 тонны, сообщает ТАСС.Полевые работы под Мончегорском в Мурманской области ведутся по государственному контракту за счёт средств федерального бюджета. Площадь изучения составляет свыше 11 кв. км. В полевой сезон 2019 года в результате проведённых работ во время летнего полевого сезона выявлена новая зона с залежами металлов платиновой группы.Новые геологические данные по участку горного массива Поаз Мончегорского рудного района подтверждают уникальные ресурсы участка по платиноидам. Как добавили в ведомстве, в настоящее время начаты поисковые исследования на платиноносных рифах в южной части района. Завершение работ по контракту намечено на 2020 год. Основным результатом проекта должны стать апробированные прогнозные ресурсы металлов платиновой группы, а также попутных компонентов - золота, никеля и меди. По данным буровых и горных работ, по сравнению с плановыми показателями мощность рудной зоны увеличилась в два раза.Фото Дениса Кожевникова