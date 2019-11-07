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7 ноября 2019, 17:31



В крае завершилась работа по оказанию адресной помощи пострадавшим в результате разрушения дамбы в Курагинском районе.

«Губернатор Александр Усс принял решение оказать адресную материальную помощь пострадавшим от чрезвычайной ситуации. В министерстве социальной политики собрали необходимые пакеты документов по всем погибшим и пострадавшим золотодобытчикам, установили наследников», – сообщил заместитель министра социальной политики края Денис Богданов. В ближайшее время семьи 10 погибших и трёх пропавших без вести вахтовиков получат по одному миллиону и по 500 тысяч рублей соответственно. Также по сто и по двести тысяч рублей - в зависимости от причинённого ущерба здоровью - получат четверо пострадавших рабочих. Ранее выплаты в размере одного миллиона рублей получили семь семей погибших, по двести и по сто тысяч рублей получили 15 пострадавших в состоянии средней степени тяжести и четыре человека - в лёгкой степени тяжести. Кроме того, из резервного фонда правительства края родственникам погибших, имеющим право на получение страхового обеспечения в связи со смертью застрахованных работников, выплачиваются единовременные страховые выплаты в размере одного миллиона рублей от регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Просмотров:83 В правительстве Красноярского края завершили работу по выделению средств из резервного фонда региона семьям погибших и пострадавшим в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе, сообщается на официальном портале Красноярского края.«Губернатор Александр Усс принял решение оказать адресную материальную помощь пострадавшим от чрезвычайной ситуации. В министерстве социальной политики собрали необходимые пакеты документов по всем погибшим и пострадавшим золотодобытчикам, установили наследников», – сообщил заместитель министра социальной политики края Денис Богданов.В ближайшее время семьи 10 погибших и трёх пропавших без вести вахтовиков получат по одному миллиону и по 500 тысяч рублей соответственно. Также по сто и по двести тысяч рублей - в зависимости от причинённого ущерба здоровью - получат четверо пострадавших рабочих.Ранее выплаты в размере одного миллиона рублей получили семь семей погибших, по двести и по сто тысяч рублей получили 15 пострадавших в состоянии средней степени тяжести и четыре человека - в лёгкой степени тяжести.Кроме того, из резервного фонда правительства края родственникам погибших, имеющим право на получение страхового обеспечения в связи со смертью застрахованных работников, выплачиваются единовременные страховые выплаты в размере одного миллиона рублей от регионального отделения Фонда социального страхования РФ.