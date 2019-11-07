Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41446

7 ноября 2019, 18:30



В Енисейском пароходстве назвали лучшие экипажи навигации 2019 года.

Первое место заняли экипажи теплоходов ОТ-2000 «Капитан Лобастов» проект 428.1 и буксировщик Р-14 «Капитан Плотников». Стоит отметить, что экипаж теплохода «Капитан Плотников» становится победителем в конкурсе второй год подряд. Второе место поделили между собой экипаж теплохода ОТ-2400 «Сергей Качалов» проект Н-3290 и экипаж командной баржи «БРН-806» проекта 2065/р-93. Третье место присвоено экипажу сухогрузного теплохода «Электросталь» проект 21-88 и теплоходу ОТ-2000 «Николай Ефремов» проект 428. Специально созданная комиссия из представителей различных подразделений пароходства оценивала конкурсантов по балльной системе. Анализировались: безаварийность работы, соблюдение норм охраны труда, безопасности плавания и пожарной безопасности, техническое содержание судна, отсутствие замечаний со стороны надзорных органов, своевременное и качественное выполнение производственных задач, а также отсутствие дисциплинарных взысканий. Ценные подарки и денежные премии, в соответствии с призовыми местами, победителям вручат на встречах с плавсоставом, которые ежегодно проходят во всех филиалах Енисейского пароходства. Конкурс «Лучший экипаж» проводится пароходством уже девять лет. Его цель – повышение престижа профессий речного флота, поддержка стремления работников к повышению квалификации, дисциплины и безопасности судовождения. Стоит отметить, что плавсостав с каждым годом всё более ответственно подходит к вопросам содержания судов и соблюдения правил безопасности и охраны труда. За последние несколько лет уровень травматизма на предприятии значительно снижен. В подтверждение этих результатов Енисейское пароходство впервые было награждено благодарственным письмом «Норникеля» «За достижение высоких показателей в области промышленной безопасности и охраны труда». Фото ЕРП

Просмотров:80 В смотре-конкурсе «Лучший экипаж», который ежегодно проводит Енисейское речное пароходство, лучшими стали сразу шесть экипажей судов.Первое место заняли экипажи теплоходов ОТ-2000 «Капитан Лобастов» проект 428.1 и буксировщик Р-14 «Капитан Плотников». Стоит отметить, что экипаж теплохода «Капитан Плотников» становится победителем в конкурсе второй год подряд.Второе место поделили между собой экипаж теплохода ОТ-2400 «Сергей Качалов» проект Н-3290 и экипаж командной баржи «БРН-806» проекта 2065/р-93.Третье место присвоено экипажу сухогрузного теплохода «Электросталь» проект 21-88 и теплоходу ОТ-2000 «Николай Ефремов» проект 428.Специально созданная комиссия из представителей различных подразделений пароходства оценивала конкурсантов по балльной системе. Анализировались: безаварийность работы, соблюдение норм охраны труда, безопасности плавания и пожарной безопасности, техническое содержание судна, отсутствие замечаний со стороны надзорных органов, своевременное и качественное выполнение производственных задач, а также отсутствие дисциплинарных взысканий.Ценные подарки и денежные премии, в соответствии с призовыми местами, победителям вручат на встречах с плавсоставом, которые ежегодно проходят во всех филиалах Енисейского пароходства.Конкурс «Лучший экипаж» проводится пароходством уже девять лет. Его цель – повышение престижа профессий речного флота, поддержка стремления работников к повышению квалификации, дисциплины и безопасности судовождения.Стоит отметить, что плавсостав с каждым годом всё более ответственно подходит к вопросам содержания судов и соблюдения правил безопасности и охраны труда. За последние несколько лет уровень травматизма на предприятии значительно снижен. В подтверждение этих результатов Енисейское пароходство впервые было награждено благодарственным письмом «Норникеля» «За достижение высоких показателей в области промышленной безопасности и охраны труда».Фото ЕРП