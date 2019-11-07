Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41447

7 ноября 2019, 18:44



В России появился единый портал для родителей растимдетей.рф

Получить психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь по любым вопросам, связанным с воспитанием и развитием детей, стало возможным благодаря проекту «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование». Для этого почти в каждом регионе страны функционируют специальные центры. Узнать их адреса поможет навигатор в разделе «Узнать больше» сайта растимдетей.рф. На сайте опубликовано более 200 полезных экспертных материалов на темы, интересующие родителей. Здесь представлены ссылки на ресурсы, которые помогут найти информацию о том, как записаться в детский сад или школу, получить дополнительное или профессиональное образование в каждом регионе. Кроме того, чтобы быть в курсе новостей в сфере детского развития и воспитания, родители могут подписаться на еженедельную рассылку на сайте растимдетей.рф. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:77 Федеральный информационно-просветительский портал «Растим детей. Навигатор для современных родителей» стал онлайн-путеводителем по востребованным услугам для семей с детьми.Получить психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь по любым вопросам, связанным с воспитанием и развитием детей, стало возможным благодаря проекту «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование». Для этого почти в каждом регионе страны функционируют специальные центры. Узнать их адреса поможет навигатор в разделе «Узнать больше» сайта растимдетей.рф.На сайте опубликовано более 200 полезных экспертных материалов на темы, интересующие родителей. Здесь представлены ссылки на ресурсы, которые помогут найти информацию о том, как записаться в детский сад или школу, получить дополнительное или профессиональное образование в каждом регионе.Кроме того, чтобы быть в курсе новостей в сфере детского развития и воспитания, родители могут подписаться на еженедельную рассылку на сайте растимдетей.рф.Фото Владимира Макушкина