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7 ноября 2019, 18:46



Продолжается голосование за народного участкового России. От Красноярского края - майор полиции Алексей Домогашев.

Красноярский край в заключительном этапе представляет майор полиции Алексей Домогашев, участковый уполномоченный отдела МВД России по г. Норильску. В органах внутренних дел Алексей служит с 2004 года, а в должности участкового – с 2009-го. За это время он заслужил авторитет среди коллег и жителей своего участка, на территории которого расположено 10 жилых домов и административные здания. Проголосовать за кандидата Алексея Домогашева может любой желающий на сайте газеты «Комсомольская правда» - в разделе «Конкурсы». Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться через одну из соцсетей (иконки социальных сетей расположены внизу статьи о конкурсе, перед фотографиями участников) и выбрать участкового.

Просмотров:75 Третий этап Всероссийского конкурса проходит с 1 по 10 ноября 2019 года, в нём принимают участие представители всех субъектов страны.Красноярский край в заключительном этапе представляет майор полиции Алексей Домогашев, участковый уполномоченный отдела МВД России по г. Норильску. В органах внутренних дел Алексей служит с 2004 года, а в должности участкового – с 2009-го. За это время он заслужил авторитет среди коллег и жителей своего участка, на территории которого расположено 10 жилых домов и административные здания.Проголосовать за кандидата Алексея Домогашева может любой желающий на сайте газеты «Комсомольская правда» - в разделе «Конкурсы». Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться через одну из соцсетей (иконки социальных сетей расположены внизу статьи о конкурсе, перед фотографиями участников) и выбрать участкового.