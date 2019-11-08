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8 ноября 2019, 12:25



В эти выходные МФК «Норильский никель» в рамках 1/8 финала Кубка России дома принимает грозненский «Беркут».

Предстоящая встреча станет первой в истории клубов. Справка «ЗП»: МФК «Беркут» был основан в 2013 году. Спустя год, получив профессиональный статус, грозненцы заявились во вторую по значимости лигу страны - Высшую лигу, где заняли седьмое итоговое место. Однако долго они там не продержались: по финансовым причинам на четыре года пропали с мини-футбольной карты страны. В 2018 году южане получили второе дыхание. Вновь заявившись в Высшую лигу (конференция «Запад»), они сходу заняли в ней первое место, но в раунде плей-офф оступились уже в четвертьфинале. Тем не менее, укрепив состав опытными игроками, в сезоне 2019/2020 грозненцы стартовали в Суперлиге, где сейчас после десяти встреч с десятью очками в активе идут на шестом месте.

Просмотров:87 Матчи пройдут 9 и 10 ноября во Дворце спорта «Арктика», начало в 17.00 (время норильское). Также прямая трансляция игр будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Предстоящая встреча станет первой в истории клубов.Справка «ЗП»:МФК «Беркут» был основан в 2013 году. Спустя год, получив профессиональный статус, грозненцы заявились во вторую по значимости лигу страны - Высшую лигу, где заняли седьмое итоговое место. Однако долго они там не продержались: по финансовым причинам на четыре года пропали с мини-футбольной карты страны.В 2018 году южане получили второе дыхание. Вновь заявившись в Высшую лигу (конференция «Запад»), они сходу заняли в ней первое место, но в раунде плей-офф оступились уже в четвертьфинале. Тем не менее, укрепив состав опытными игроками, в сезоне 2019/2020 грозненцы стартовали в Суперлиге, где сейчас после десяти встреч с десятью очками в активе идут на шестом месте.