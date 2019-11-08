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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:14 В Талнахе водитель сбил на пешеходном переходе подростка.
13:41 Новый сезон в полярной арт-резиденция PolArt откроет художник и документальный фотограф Анна Берналь.
12:25 В эти выходные МФК «Норильский никель» в рамках 1/8 финала Кубка России дома принимает грозненский «Беркут».
18:46 Продолжается голосование за народного участкового России. От Красноярского края - майор полиции Алексей Домогашев.
18:44 В России появился единый портал для родителей растимдетей.рф
18:30 В Енисейском пароходстве назвали лучшие экипажи навигации 2019 года.
17:31 В крае завершилась работа по оказанию адресной помощи пострадавшим в результате разрушения дамбы в Курагинском районе.
16:59 Запасы удвоились: по итогам полевых работ этого года, специалисты Росгеологии вдвое увеличили прогноз по никелю и металлам платиновой группы в Мончегорском рудном районе.
16:44 В норильской колонии мобильных телефонов нет ни у сотрудников, ни у заключённых. Так прокомментировали в ИК-15 новость о том, что в колониях будут «глушить» сотовую связь.
16:39 В Норильске завершён монтаж тёплых остановок.
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