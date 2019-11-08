Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41450

8 ноября 2019, 13:41



Новый сезон в полярной арт-резиденция PolArt откроет художник и документальный фотограф Анна Берналь.

Анна Берналь – химик по образованию, выпускница Российского университета дружбы народов (Москва), сегодня - художник, иллюстратор, куратор, антрополог, исследователь, документальный фотограф. В Норильске она впервые, PolArt также станет первой резиденцией в её богатой творческой биографии. Художественная практика резидента тесно связана с исследованием локальной культуры небольших сообществ и их визуальной репрезентацией. Антропологические исследования, частные истории, личные переживания и события из жизни людей становятся документальным материалом для авторской интерпретации, художественного поиска образа места и его воплощения через графические иллюстрации и другие форматы. Ярким примером стали коллективные проекты творческого объединения «Неплохо/Neploho» с участием Анны Берналь. «Карта первых свиданий Москвы», проект «За гаражами», «Древнерусский стартап», «На этой фотографии может быть волк». Об этих и других проектах резидент расскажет гостям встречи. Норильский проект Анны также тесным образом связан с локальным контекстом и местным сообществом. Норильчане станут главными героями и действующими лицами. «Я хочу собрать истории из жизни людей, живущих в разных домах, стилизовав каждую под один панельный блок-книжку. Вместе они будут складываться в собирательный образ норильского дома с настоящими историями их жителей», - поделилась идеей проекта резидент PolArt. На первую встречу Анна Берналь приглашает норильчан, готовых рассказать свою историю и стать частью проекта. В свою очередь художник расскажет подробнее о себе, о своём художественном опыте, будущем проекте и мастер-классе для горожан. За три недели в Норильске она проведёт серию интервью с жителями города, пригласит норильчан на мастер-класс по анимации, создаст «Дом в Норильске», который сохранит в себе каждую историю, и представит его на финальной встрече в резиденции. Даты и время событий будут сообщены дополнительно. А вот встреча с Анной в формате artist-talk состоится 11 ноября в 18.30 в арт-резиденции (Б. Хмельницкого, 1, четвёртый подъезд, цоколь).

Просмотров:89 Анна Берналь уже приехала из Санкт-Петербурга в Норильск для реализации авторского проекта «Дом в Норильске». Её проект стал одним из пяти победителей российского конкурса арт-резиденции по поддержке самых ярких и смелых идей, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды.Анна Берналь – химик по образованию, выпускница Российского университета дружбы народов (Москва), сегодня - художник, иллюстратор, куратор, антрополог, исследователь, документальный фотограф. В Норильске она впервые, PolArt также станет первой резиденцией в её богатой творческой биографии. Художественная практика резидента тесно связана с исследованием локальной культуры небольших сообществ и их визуальной репрезентацией. Антропологические исследования, частные истории, личные переживания и события из жизни людей становятся документальным материалом для авторской интерпретации, художественного поиска образа места и его воплощения через графические иллюстрации и другие форматы. Ярким примером стали коллективные проекты творческого объединения «Неплохо/Neploho» с участием Анны Берналь. «Карта первых свиданий Москвы», проект «За гаражами», «Древнерусский стартап», «На этой фотографии может быть волк». Об этих и других проектах резидент расскажет гостям встречи.Норильский проект Анны также тесным образом связан с локальным контекстом и местным сообществом. Норильчане станут главными героями и действующими лицами.«Я хочу собрать истории из жизни людей, живущих в разных домах, стилизовав каждую под один панельный блок-книжку. Вместе они будут складываться в собирательный образ норильского дома с настоящими историями их жителей», - поделилась идеей проекта резидент PolArt.На первую встречу Анна Берналь приглашает норильчан, готовых рассказать свою историю и стать частью проекта. В свою очередь художник расскажет подробнее о себе, о своём художественном опыте, будущем проекте и мастер-классе для горожан. За три недели в Норильске она проведёт серию интервью с жителями города, пригласит норильчан на мастер-класс по анимации, создаст «Дом в Норильске», который сохранит в себе каждую историю, и представит его на финальной встрече в резиденции. Даты и время событий будут сообщены дополнительно.А вот встреча с Анной в формате artist-talk состоится 11 ноября в 18.30 в арт-резиденции (Б. Хмельницкого, 1, четвёртый подъезд, цоколь).