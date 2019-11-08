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8 ноября 2019, 14:14



В Талнахе водитель сбил на пешеходном переходе подростка.

Сейчас дорожные полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. В очередной раз сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.

Просмотров:76 ДТП произошло вчера, 7 ноября, около восьми часов утра. Пожилой водитель на автомобиле «Митсубиси» сбил 17-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с ушибами доставили в городскую больницу.Сейчас дорожные полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. В очередной раз сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.