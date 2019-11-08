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8 ноября 2019, 16:10



В столице Таймыра обсудили научные исследования в области исторического краеведения, этнографии, экологии и музееведения.

Заседание круглого стола прошло в Таймырском краеведческом музее. В нём приняли участие представители природоохранных и научных организаций, сотрудники учреждений образования и культуры, краеведы и студенты. Открывая заседание круглого стола, директор Таймырского краеведческого музея Ольга Корнеева отметила, что целью конференции является представление и обсуждение научных исследований в области исторического краеведения, этнографии, экологии и музееведения, а также вовлечение молодёжи в исследовательскую деятельность. Начальник управления культуры администрации муниципального района Валентина Сацкая, обращаясь к участникам круглого стола, сказала: «Современный мир сегодня стремительно развивается, и территория Арктики привлекает всё большее внимание общественности, при изучении которой невозможно обойтись без науки. Работа, которую вы проводите, имеет огромное значение для всего мира. Спасибо вам за абсолютную грамотность и неоценимый вклад в будущее». Всего на конференции было предоставлено более 30 докладов. С докладом о расселении овцебыка на Таймыре путём создания ферм по его одомашниванию выступил начальник научного отдела Объединенной дирекции заповедников Таймыра, доктор биологических наук Леонид Колпащиков. По его мнению, разведение овцебыков может стать одним из перспективных направлений сельскохозяйственной отрасли. «Это серьёзный вклад в науку, экологию, воспитание детей. Создание ферм поможет также частично решить проблему занятости населения из числа коренных народов, привлечет внимание туристов, - заявил учёный. - Овцебыки могут выживать в самых экстремальных условиях, и в отличие от дикого северного оленя у них очень высокая продуктивность. Согласно проведенным исследованиям, в 2000 году поголовье овцебыков составляло три тысячи особей, в 2003-м – четыре с половиной, в 2014 году их количество достигло девяти тысяч». Леонид Колпащиков также отметил, что природная популяция овцебыков обитает сегодня в северо-восточной части Таймыра - это горы Бырранга, озеро Таймыр, река Нижняя Таймыра. Внимание участников конференции также привлёк доклад старшего научного сотрудника СНИИГГиМС, «Росгеология» Владимира Епифанова, раскрывающий тайну образования тундровых озёр Российской Арктики. По его словам, наблюдения последних лет за изменениями так называемой «Таймырской воронки» указывают, что первопричиной, механизмом и последовательностью образования многочисленных тундровых озер являются массовые взрывные разрушения неглубоко залегающих залежей метангидритов – природных газовых гидратов. В рамках пленарного заседания также были представлены: доклад о нематериальном культурном наследии народов Арктики, проект «Экология этномофауны Арктики». Собравшиеся познакомились с художественной коллекцией в собрании Таймырского краеведческого музея и с материалами по фольклору коренных народов Таймыра. В резолюции, единогласно принятой участниками конференции, был отмечен высокий статус Таймырского краеведческого музея как единственного государственного учреждения музейного типа на территории Таймыра, а также его важная роль как хранителя и популяризатора историко-культурного наследия арктических этносов Таймыра. По итогам конференции будет издан сборник трудов.

Просмотров:134 Тайна образования многочисленных тундровых озер, разведение овцебыков на Таймыре на специально созданных фермах, экология Арктики: эти и многие другие научные вопросы обсудили участники междисциплинарного круглого стола, прошедшего накануне в заполярной столице в рамках Таймырской музейной интернет-конференции.Заседание круглого стола прошло в Таймырском краеведческом музее. В нём приняли участие представители природоохранных и научных организаций, сотрудники учреждений образования и культуры, краеведы и студенты.Открывая заседание круглого стола, директор Таймырского краеведческого музея Ольга Корнеева отметила, что целью конференции является представление и обсуждение научных исследований в области исторического краеведения, этнографии, экологии и музееведения, а также вовлечение молодёжи в исследовательскую деятельность.Начальник управления культуры администрации муниципального района Валентина Сацкая, обращаясь к участникам круглого стола, сказала:«Современный мир сегодня стремительно развивается, и территория Арктики привлекает всё большее внимание общественности, при изучении которой невозможно обойтись без науки. Работа, которую вы проводите, имеет огромное значение для всего мира. Спасибо вам за абсолютную грамотность и неоценимый вклад в будущее».Всего на конференции было предоставлено более 30 докладов.С докладом о расселении овцебыка на Таймыре путём создания ферм по его одомашниванию выступил начальник научного отдела Объединенной дирекции заповедников Таймыра, доктор биологических наук Леонид Колпащиков. По его мнению, разведение овцебыков может стать одним из перспективных направлений сельскохозяйственной отрасли.«Это серьёзный вклад в науку, экологию, воспитание детей. Создание ферм поможет также частично решить проблему занятости населения из числа коренных народов, привлечет внимание туристов, - заявил учёный. - Овцебыки могут выживать в самых экстремальных условиях, и в отличие от дикого северного оленя у них очень высокая продуктивность. Согласно проведенным исследованиям, в 2000 году поголовье овцебыков составляло три тысячи особей, в 2003-м – четыре с половиной, в 2014 году их количество достигло девяти тысяч».Леонид Колпащиков также отметил, что природная популяция овцебыков обитает сегодня в северо-восточной части Таймыра - это горы Бырранга, озеро Таймыр, река Нижняя Таймыра.Внимание участников конференции также привлёк доклад старшего научного сотрудника СНИИГГиМС, «Росгеология» Владимира Епифанова, раскрывающий тайну образования тундровых озёр Российской Арктики. По его словам, наблюдения последних лет за изменениями так называемой «Таймырской воронки» указывают, что первопричиной, механизмом и последовательностью образования многочисленных тундровых озер являются массовые взрывные разрушения неглубоко залегающих залежей метангидритов – природных газовых гидратов.В рамках пленарного заседания также были представлены: доклад о нематериальном культурном наследии народов Арктики, проект «Экология этномофауны Арктики». Собравшиеся познакомились с художественной коллекцией в собрании Таймырского краеведческого музея и с материалами по фольклору коренных народов Таймыра.В резолюции, единогласно принятой участниками конференции, был отмечен высокий статус Таймырского краеведческого музея как единственного государственного учреждения музейного типа на территории Таймыра, а также его важная роль как хранителя и популяризатора историко-культурного наследия арктических этносов Таймыра. По итогам конференции будет издан сборник трудов.