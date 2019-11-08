Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41453

8 ноября 2019, 16:44



Крупнейшие мировые сообщества и промышленные гиганты ведут поиск совместных решений для улучшения мировой экологической ситуации.

Крупные мировые компании, лидеры своих отраслей, также стараются сделать производства более экологичными. Одна из экологически ответственных компаний - мировой металлургический гигант «Норникель», здесь ежегодно реализуют экологические проекты разной направленности, на что за последние три года было направлено более 80 млрд рублей. Но это не всё: до 2023 года Норникель вложит более 123 млрд рублей в мероприятия по снижению выбросов норильских предприятий в рамках «Серного проекта». Планируется, что Норильск за пять лет должен сократить объем вредных выбросов в воздух на 75%. «Норникель» стремится к снижению влияния металлургических производств на экологию не только страны, но и всего мира. На генеральной конференции Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), прошедшей накануне в Абу-Даби, статс-секретарь – вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков и генеральный директор Организации Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг подписали декларацию, целью которой стала совместная разработка экологически безопасных проектов для металлургической отрасли. Работа по подписанию этого соглашения началась ещё в июне 2019 года, когда в рамках ПМЭФ прошла рабочая встреча Дмитрия Пристанскова с представителями ЮНИДО, где обсуждались перспективы сотрудничества. Принципиальное соглашение о сотрудничестве было достигнуто в июле в ходе глобального индустриального саммита GMIS-2019, где состоялась встреча Ли Йонга со старшим вице-президентом «Норникеля» Андреем Бугровым. В ходе подписания соглашения стороны отметили важность будущего взаимодействия. Так, Дмитрий Пристансков выразил мнение, что сотрудничество с ЮНИДО может стать хорошей площадкой для обмена инновациями в металлургической отрасли, направленных на поддержание экологической обстановки. «Мы считаем, что ЮНИДО может быть той самой международной публичной площадкой, где можно не только говорить, вырабатывать идеи, но и обмениваться опытом и новыми технологиями. Мы будем работать вместе над широким спектром проектов, направленных на уменьшение негативного воздействия производства на окружающую среду и обеспечение устойчивого развития в регионах нашего присутствия и не только», — отметил Пристансков. В свою очередь генеральный директор ЮНИДО Ли Йонг выразил мнение, что подписанное соглашение поможет распространить лучшие экологические технологии на других представителей индустрии: «Сотрудничество с частными компаниями открывает для нас большие возможности. Это способствует научно-техническому обмену и гарантирует экологическую безопасность промышленного развития».

Просмотров:135 Ежегодно ухудшение мировой экологической обстановки негативно сказывается не только на природе, но и на жизни всех людей. Эта ситуация всё больше беспокоит мировые сообщества, сообщает krasnoyarsk.dk.ru. Организация Объединенных Наций создала множество экологических проектов, а одним из ведущих направлений стала программа ООН по окружающей среде. Для содействия промышленным предприятиям ООН создано специализированное агентство по промышленному развитию (ЮНИДО), в котором одно из стратегических направлений сосредоточено на защите окружающей среды.Крупные мировые компании, лидеры своих отраслей, также стараются сделать производства более экологичными.Одна из экологически ответственных компаний - мировой металлургический гигант «Норникель», здесь ежегодно реализуют экологические проекты разной направленности, на что за последние три года было направлено более 80 млрд рублей. Но это не всё: до 2023 года Норникель вложит более 123 млрд рублей в мероприятия по снижению выбросов норильских предприятий в рамках «Серного проекта». Планируется, что Норильск за пять лет должен сократить объем вредных выбросов в воздух на 75%.«Норникель» стремится к снижению влияния металлургических производств на экологию не только страны, но и всего мира. На генеральной конференции Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), прошедшей накануне в Абу-Даби, статс-секретарь – вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков и генеральный директор Организации Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг подписали декларацию, целью которой стала совместная разработка экологически безопасных проектов для металлургической отрасли.Работа по подписанию этого соглашения началась ещё в июне 2019 года, когда в рамках ПМЭФ прошла рабочая встреча Дмитрия Пристанскова с представителями ЮНИДО, где обсуждались перспективы сотрудничества. Принципиальное соглашение о сотрудничестве было достигнуто в июле в ходе глобального индустриального саммита GMIS-2019, где состоялась встреча Ли Йонга со старшим вице-президентом «Норникеля» Андреем Бугровым.В ходе подписания соглашения стороны отметили важность будущего взаимодействия. Так, Дмитрий Пристансков выразил мнение, что сотрудничество с ЮНИДО может стать хорошей площадкой для обмена инновациями в металлургической отрасли, направленных на поддержание экологической обстановки.«Мы считаем, что ЮНИДО может быть той самой международной публичной площадкой, где можно не только говорить, вырабатывать идеи, но и обмениваться опытом и новыми технологиями. Мы будем работать вместе над широким спектром проектов, направленных на уменьшение негативного воздействия производства на окружающую среду и обеспечение устойчивого развития в регионах нашего присутствия и не только», — отметил Пристансков.В свою очередь генеральный директор ЮНИДО Ли Йонг выразил мнение, что подписанное соглашение поможет распространить лучшие экологические технологии на других представителей индустрии:«Сотрудничество с частными компаниями открывает для нас большие возможности. Это способствует научно-техническому обмену и гарантирует экологическую безопасность промышленного развития».