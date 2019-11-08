Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41454

8 ноября 2019, 16:45



Пенсионный фонд России консультирует горожан бесплатно. Плату за услуги требуют мошенники.

Всю официальную информацию обо всех выплатах и их индексациях Пенсионного фонда можно получить абсолютно бесплатно: дистанционно - на официальном портале Пенсионного фонда (www.pfrf.ru), через Единый портал государственных услуг или через онлайн-приёмную на сайте ПФР, а также очно, воспользовавшись консультацией специалистов в клиентских службах ПФР. Получить консультацию также можно по телефону горячей линии отделения ПФР по Красноярскому краю (391) 229-00-66 или федеральной горячей линии ПФР 8-800-600-44-44 (звонок для всех жителей регионов бесплатный). Также можно направить письменное обращение в адрес отделения в электронном виде или по почте. Номера телефонов для консультирования в районах и адреса органов ПФР региона можно найти на сайте ведомства в разделе «Контакты и адреса» http://www.pfrf.ru/branches/krasnoyarsk/contacts/.

Просмотров:150 Пенсионный фонд России по Красноярскому краю неоднократно предупреждал граждан о случаях мошенничества на территории нашего региона. Многие пенсионеры пострадали от недобросовестных юридических фирм, обещающих сделать перерасчёт пенсии. Кроме этого жители Красноярского края сталкивались с поддельными сайтами Пенсионного фонда, вид которых был скопирован с официального.Всю официальную информацию обо всех выплатах и их индексациях Пенсионного фонда можно получить абсолютно бесплатно: дистанционно - на официальном портале Пенсионного фонда (www.pfrf.ru), через Единый портал государственных услуг или через онлайн-приёмную на сайте ПФР, а также очно, воспользовавшись консультацией специалистов в клиентских службах ПФР.Получить консультацию также можно по телефону горячей линии отделения ПФР по Красноярскому краю (391) 229-00-66 или федеральной горячей линии ПФР 8-800-600-44-44 (звонок для всех жителей регионов бесплатный). Также можно направить письменное обращение в адрес отделения в электронном виде или по почте. Номера телефонов для консультирования в районах и адреса органов ПФР региона можно найти на сайте ведомства в разделе «Контакты и адреса» http://www.pfrf.ru/branches/krasnoyarsk/contacts/.