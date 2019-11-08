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8 ноября 2019, 16:46



Промежуточные дивиденды «Норникеля», по прогнозам, продолжат расти.

Очередным рывком «быков» завершилась торговая сессия среды в акциях «Норникеля». Росту способствовал общий позитивный сентимент на российском рынке. Предыдущий локальный максимум на 18 200 рублей был пробит, сейчас ничто не препятствует подъёму котировок к ключевому сопротивлению 18 400 рублей. После закрытия основой сессии на Московской бирже вышло сообщение, что 11 ноября совет директоров «Норникеля» даст рекомендации по дивидендам по итогам девяти месяцев. Реакция на новость отразилась в динамике фьючерса на «вечёрке», поднявшегося на 0,52%. Возврат компании к выплате промежуточных дивидендов умеренно позитивен для инвесторов. В данной ситуации есть все предпосылки для того, чтобы уровень 18 400 рублей был как минимум проколот. Если покупателям удастся закрепиться выше, это откроет дорогу к 19 000.

Просмотров:201 На предыдущей торговой сессии акции «Норникеля» выросли на 0,9%, закрытие прошло на отметке 18 304 рубля, сообщает bcs-express.ru. Бумага выглядела на уровне рынка, прибавившего 1,06%. Объём торгов составил 3,2 млрд рублей.Очередным рывком «быков» завершилась торговая сессия среды в акциях «Норникеля». Росту способствовал общий позитивный сентимент на российском рынке. Предыдущий локальный максимум на 18 200 рублей был пробит, сейчас ничто не препятствует подъёму котировок к ключевому сопротивлению 18 400 рублей.После закрытия основой сессии на Московской бирже вышло сообщение, что 11 ноября совет директоров «Норникеля» даст рекомендации по дивидендам по итогам девяти месяцев. Реакция на новость отразилась в динамике фьючерса на «вечёрке», поднявшегося на 0,52%. Возврат компании к выплате промежуточных дивидендов умеренно позитивен для инвесторов. В данной ситуации есть все предпосылки для того, чтобы уровень 18 400 рублей был как минимум проколот. Если покупателям удастся закрепиться выше, это откроет дорогу к 19 000.