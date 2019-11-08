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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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22:14 Сегодня в Городском центре культуры чествовали лучших норильских полицейских.
18:55 В Норильске пройдёт 5-й фестиваль культуры и спорта среди работников силовых ведомств Красноярского края.
18:15 В Красноярске белые медведи «Роева ручья» поставили рекорд по продолжительности купального сезона.
18:02 Минстрой оценил комфортность жизни в российских городах. И, судя по результатам произведенных расчётов, в Норильске жить - почти как в Сочи.
18:01 Юношеская команда МФК «Норильский никель» сегодня стартует в новом сезоне Суперлиги U-16.
17:59 Жаловаться на деятельность управляющих компаний теперь нужно в управление городского хозяйства, а благоустройством города занимается УЖКХ.
17:32 Красноярский край – один из регионов-лидеров по качеству перехода на цифровое телевещание.
17:31 Названы самые высокооплачиваемые вакансии красноярского края.
16:46 Промежуточные дивиденды «Норникеля», по прогнозам, продолжат расти.
16:45 Пенсионный фонд России консультирует горожан бесплатно. Плату за услуги требуют мошенники.
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