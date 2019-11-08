Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41456

8 ноября 2019, 17:31



Названы самые высокооплачиваемые вакансии красноярского края.

Как оказалось, самой высокооплачиваемой должностью в регионе, предлагаемой ведомством, считается бурильщик шпуров в шахтостроительном управлении в Норильске. Ему обещают платить 130 тысяч рублей в месяц. Также ценятся операторы раскряжевочной установки, мотористы цементировочного агрегата и машинисты паровой передвижной установки, которым гарантируют зарплату в 120, 105 и 104 тысячи рублей. По 100 тысяч гарантируют платить пилотам и геодезистам, в то время как мастерам буровой – 96, главным сварщикам – 90, подземным электрослесарям – 88 и инженерам-механикам – 84 тысячи рублей. По состоянию на сегодня в банке вакансий краевой службы занятости населения имеется 48 тысяч позиций.

Просмотров:137 Служба занятости Красноярского края составила топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий, средняя зарплата которых составляет более 100 тысяч рублей.Как оказалось, самой высокооплачиваемой должностью в регионе, предлагаемой ведомством, считается бурильщик шпуров в шахтостроительном управлении в Норильске. Ему обещают платить 130 тысяч рублей в месяц.Также ценятся операторы раскряжевочной установки, мотористы цементировочного агрегата и машинисты паровой передвижной установки, которым гарантируют зарплату в 120, 105 и 104 тысячи рублей. По 100 тысяч гарантируют платить пилотам и геодезистам, в то время как мастерам буровой – 96, главным сварщикам – 90, подземным электрослесарям – 88 и инженерам-механикам – 84 тысячи рублей.По состоянию на сегодня в банке вакансий краевой службы занятости населения имеется 48 тысяч позиций.