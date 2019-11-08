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8 ноября 2019, 17:32



Красноярский край – один из регионов-лидеров по качеству перехода на цифровое телевещание.

«Я бы просил, Дмитрий Анатольевич, поощрить отвечавших за переход на цифру представителей этих субъектов правительственными наградами, благодарностями правительства. Кроме того, было бы неплохо принять в Доме правительства лучших региональных волонтёров», – сказал он на заседании правительства РФ, отметив, что около 500 волонтёров со всей страны уже наградили ведомственными наградами. «Я бы хотел особо выделить несколько субъектов, где были крайне сложные исходные условия, но благодаря отлично проделанной работе отключение аналога прошло без проблем и без накладок. Это Камчатка, Якутия, Алтай, Красноярский край, Челябинская область, Тюменская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область, Саратовская область, Дагестан и Краснодарский край», – уточнил Константин Носков. Дмитрий Медведев заявил, что присоединяется к словам благодарности и предложил подумать, как отметить тех, кто занимался работой по внедрению цифрового телевидения в РФ. Напомним, Красноярский край окончательно перешёл с аналогового на цифровой формат эфирного наземного вещания 3 июня 2019 года. Начиная с прошлого года, в крае проведена большая работа по подготовке к переходу на новое качество вещания. Ответственными за данное направление от региональных органов исполнительной власти были назначены заместитель губернатора края Василий Нелюбин и министр цифрового развития края Николай Распопин. В этот период помощь населению в подключении цифрового оборудования в территориях края оказывало около тысячи волонтёров, они провели более 14 тысяч подключений. Жителей края активно информировали о переходе на цифровое телевидение, работала региональная горячая линия, проводились подомовые обходы, многие вопросы решались в сотрудничестве со спутниковыми операторами. Одним из основных направлений работы в период перехода на цифровое телевещание было оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с приобретением цифрового оборудования: цифровой приставки, современного телевизора, спутниковой «тарелки». На сегодняшний день компенсации из краевого бюджета на эти цели получили более 13 тысяч семей, общая сумма выплат составила свыше 40 млн рублей. Жители Красноярского края, желающие принимать телевизионные передачи в цифровом формате, приобрели оборудование и произвели его настройку.

Просмотров:124 Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков в докладе премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о результатах перехода российских регионов на цифровое телевещание отметил Красноярский край в числе лучших территорий, сообщает официальный портал Красноярского края. Министр предложил председателю российского правительства поощрить ответственных представителей регионов, успешно выполнивших федеральную задачу.«Я бы просил, Дмитрий Анатольевич, поощрить отвечавших за переход на цифру представителей этих субъектов правительственными наградами, благодарностями правительства. Кроме того, было бы неплохо принять в Доме правительства лучших региональных волонтёров», – сказал он на заседании правительства РФ, отметив, что около 500 волонтёров со всей страны уже наградили ведомственными наградами.«Я бы хотел особо выделить несколько субъектов, где были крайне сложные исходные условия, но благодаря отлично проделанной работе отключение аналога прошло без проблем и без накладок. Это Камчатка, Якутия, Алтай, Красноярский край, Челябинская область, Тюменская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область, Саратовская область, Дагестан и Краснодарский край», – уточнил Константин Носков.Дмитрий Медведев заявил, что присоединяется к словам благодарности и предложил подумать, как отметить тех, кто занимался работой по внедрению цифрового телевидения в РФ.Напомним, Красноярский край окончательно перешёл с аналогового на цифровой формат эфирного наземного вещания 3 июня 2019 года. Начиная с прошлого года, в крае проведена большая работа по подготовке к переходу на новое качество вещания. Ответственными за данное направление от региональных органов исполнительной власти были назначены заместитель губернатора края Василий Нелюбин и министр цифрового развития края Николай Распопин. В этот период помощь населению в подключении цифрового оборудования в территориях края оказывало около тысячи волонтёров, они провели более 14 тысяч подключений. Жителей края активно информировали о переходе на цифровое телевидение, работала региональная горячая линия, проводились подомовые обходы, многие вопросы решались в сотрудничестве со спутниковыми операторами.Одним из основных направлений работы в период перехода на цифровое телевещание было оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с приобретением цифрового оборудования: цифровой приставки, современного телевизора, спутниковой «тарелки». На сегодняшний день компенсации из краевого бюджета на эти цели получили более 13 тысяч семей, общая сумма выплат составила свыше 40 млн рублей.Жители Красноярского края, желающие принимать телевизионные передачи в цифровом формате, приобрели оборудование и произвели его настройку.