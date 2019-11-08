Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41458

8 ноября 2019, 17:59



Жаловаться на деятельность управляющих компаний теперь нужно в управление городского хозяйства, а благоустройством города занимается УЖКХ.

Так, из УГХ ушли полномочия в части благоустройства территорий: выполнение работ на детских площадках, зонах отдыха и всё, что относится к формированию комфортной городской среды. Отдел благоустройства в полном составе перешёл в МКУ «УЖКХ». - Муниципальное казённое учреждение «УЖКХ» будет заниматься строительными работами – это выполнение региональных программ, капремонты, всё, что связано с ремонтными работами и благоустройством. Сюда же относятся работы капитального характера, работы по субсидиям, программам, – говорит Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства. – В обязанности УЖКХ добавляется благоустройство детских площадок, дворовых территорий. В своё время УЖКХ занимался благоустройством дворовых территорий, управление городского хозяйства отвечало за облагораживание общественных территорий, а теперь, чтобы была возможность комплексно подходить к решению этого вопроса, было решено передать весь объём работ по благоустройству управлению ЖКХ. Это позволит более эффективно работать в данном направлении. Под надзором УГХ остался вывоз твёрдых бытовых отходов, озеленение, отлов безнадзорных животных, а также определение мест выгула домашних собак. Константин Купреенко пояснил, что сейчас по этому вопросу готовятся нормативные документы. Также в ведении управления городского хозяйства остаётся создание контейнерных площадок, ведение реестра контейнерных площадок на муниципальной территории; ликвидация несанкционированных свалок. Отдел оперативного контроля (диспетчерская служба), которая была в ведении управления городского хозяйства, теперь в подчинении УЖКХ. И сообщать о безнадзорных животных, поломанных лавочках, качелях, не вывезенном из дворов мусоре и прочих проблемах жители по-прежнему могут сообщать по круглосуточному телефону единой диспетчерской службы 43-70-57. В управление городского хозяйства пришёл другой функционал – муниципальный контроль за жилищным фондом. То есть теперь квартиросъёмщики со своими жалобами на некачественную работу управляющих компаний, заявлениями и предложениями должны обращаться в управление городского хозяйства, которое выполняет контролирующую функцию. Телефон приёмной 43-70-50 с 9 до 17 часов. Приём граждан проводится еженедельно в четверг с 16 до 18 часов. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ! Также обращения в эти управления принимаются через сайт администрации города: http://norilsk-city.ru/. На сайте подать обращение или жалобу можно через вкладки управления городского хозяйства или управление жилищно-коммунального хозяйства.

Просмотров:142 Управления жилищно-коммунального и городского хозяйства перераспределили обязанности.Так, из УГХ ушли полномочия в части благоустройства территорий: выполнение работ на детских площадках, зонах отдыха и всё, что относится к формированию комфортной городской среды. Отдел благоустройства в полном составе перешёл в МКУ «УЖКХ».- Муниципальное казённое учреждение «УЖКХ» будет заниматься строительными работами – это выполнение региональных программ, капремонты, всё, что связано с ремонтными работами и благоустройством. Сюда же относятся работы капитального характера, работы по субсидиям, программам, – говорит Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства. – В обязанности УЖКХ добавляется благоустройство детских площадок, дворовых территорий. В своё время УЖКХ занимался благоустройством дворовых территорий, управление городского хозяйства отвечало за облагораживание общественных территорий, а теперь, чтобы была возможность комплексно подходить к решению этого вопроса, было решено передать весь объём работ по благоустройству управлению ЖКХ. Это позволит более эффективно работать в данном направлении.Под надзором УГХ остался вывоз твёрдых бытовых отходов, озеленение, отлов безнадзорных животных, а также определение мест выгула домашних собак. Константин Купреенко пояснил, что сейчас по этому вопросу готовятся нормативные документы. Также в ведении управления городского хозяйства остаётся создание контейнерных площадок, ведение реестра контейнерных площадок на муниципальной территории; ликвидация несанкционированных свалок.Отдел оперативного контроля (диспетчерская служба), которая была в ведении управления городского хозяйства, теперь в подчинении УЖКХ. И сообщать о безнадзорных животных, поломанных лавочках, качелях, не вывезенном из дворов мусоре и прочих проблемах жители по-прежнему могут сообщать по круглосуточному телефону единой диспетчерской службы 43-70-57.В управление городского хозяйства пришёл другой функционал – муниципальный контроль за жилищным фондом. То есть теперь квартиросъёмщики со своими жалобами на некачественную работу управляющих компаний, заявлениями и предложениями должны обращаться в управление городского хозяйства, которое выполняет контролирующую функцию. Телефон приёмной 43-70-50 с 9 до 17 часов. Приём граждан проводится еженедельно в четверг с 16 до 18 часов. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!Также обращения в эти управления принимаются через сайт администрации города: http://norilsk-city.ru/. На сайте подать обращение или жалобу можно через вкладки управления городского хозяйства или управление жилищно-коммунального хозяйства.