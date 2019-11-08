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8 ноября 2019, 18:01



Юношеская команда МФК «Норильский никель» сегодня стартует в новом сезоне Суперлиги U-16.

Второй тур пройдёт с 9 по 12 января, третий – с 6 по 9 февраля. Главный трофей турнира будет разыгран в «Финале четырёх». Действующим чемпионом лиги является «Синара», обыгравшая «Тюмень». Фото с сайта mfcnornik.ru

Просмотров:122 Игры первого тура юношеской лиги пройдут в Екатеринбурге и Ставрополье. Норильчане сыграют в столице Ставрополя против «Беркута» (Грозный), «Новой генерации» (Сыктывкар) и «Ухты».Второй тур пройдёт с 9 по 12 января, третий – с 6 по 9 февраля. Главный трофей турнира будет разыгран в «Финале четырёх».Действующим чемпионом лиги является «Синара», обыгравшая «Тюмень».Фото с сайта mfcnornik.ru