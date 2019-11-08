Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41459
8 ноября 2019, 18:01

Юношеская команда МФК «Норильский никель» сегодня стартует в новом сезоне Суперлиги U-16.


Игры первого тура юношеской лиги пройдут в Екатеринбурге и Ставрополье. Норильчане сыграют в столице Ставрополя против «Беркута» (Грозный), «Новой генерации» (Сыктывкар) и «Ухты».
Второй тур пройдёт с 9 по 12 января, третий – с 6 по 9 февраля. Главный трофей турнира будет разыгран в «Финале четырёх».
Действующим чемпионом лиги является «Синара», обыгравшая «Тюмень».
Фото с сайта mfcnornik.ru
Просмотров:122
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 8 ноября 2019 
22:14   Сегодня в Городском центре культуры чествовали лучших норильских полицейских. 18:55   В Норильске пройдёт 5-й фестиваль культуры и спорта среди работников силовых ведомств Красноярского края.
18:15   В Красноярске белые медведи «Роева ручья» поставили рекорд по продолжительности купального сезона. 18:02   Минстрой оценил комфортность жизни в российских городах. И, судя по результатам произведенных расчётов, в Норильске жить - почти как в Сочи.
18:01   Юношеская команда МФК «Норильский никель» сегодня стартует в новом сезоне Суперлиги U-16. 17:59   Жаловаться на деятельность управляющих компаний теперь нужно в управление городского хозяйства, а благоустройством города занимается УЖКХ.
17:32   Красноярский край – один из регионов-лидеров по качеству перехода на цифровое телевещание. 17:31   Названы самые высокооплачиваемые вакансии красноярского края.
16:46   Промежуточные дивиденды «Норникеля», по прогнозам, продолжат расти. 16:45   Пенсионный фонд России консультирует горожан бесплатно. Плату за услуги требуют мошенники.
16:44   Крупнейшие мировые сообщества и промышленные гиганты ведут поиск совместных решений для улучшения мировой экологической ситуации. 16:10   В столице Таймыра обсудили научные исследования в области исторического краеведения, этнографии, экологии и музееведения.
14:14   В Талнахе водитель сбил на пешеходном переходе подростка. 13:41   Новый сезон в полярной арт-резиденция PolArt откроет художник и документальный фотограф Анна Берналь.
12:25   В эти выходные МФК «Норильский никель» в рамках 1/8 финала Кубка России дома принимает грозненский «Беркут».

 7 ноября 2019 
18:46   Продолжается голосование за народного участкового России. От Красноярского края - майор полиции Алексей Домогашев. 18:44   В России появился единый портал для родителей растимдетей.рф
18:30   В Енисейском пароходстве назвали лучшие экипажи навигации 2019 года. 17:31   В крае завершилась работа по оказанию адресной помощи пострадавшим в результате разрушения дамбы в Курагинском районе.
16:59   Запасы удвоились: по итогам полевых работ этого года, специалисты Росгеологии вдвое увеличили прогноз по никелю и металлам платиновой группы в Мончегорском рудном районе. 16:44   В норильской колонии мобильных телефонов нет ни у сотрудников, ни у заключённых. Так прокомментировали в ИК-15 новость о том, что в колониях будут «глушить» сотовую связь.
16:39   В Норильске завершён монтаж тёплых остановок. 16:23   Ежегодный городской фестиваль профессионалов-наставников «Профи» традиционно прошёл в Норильске при поддержке «Норникеля».
16:03   Население Красноярского края уменьшается. 16:01   Минстрой планирует запустить новую программу капремонта для совсем ветхих домов. Платить будут жители.
15:08   Для жителей края, участников и гостей чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске подготовили более 70 культурных мероприятий. 13:57   Главный Дед Мороз страны посетит Красноярск.
13:11   Что старый, что малый... В двух ДТП пострадали пожилая женщина и малолетний ребёнок. 13:05   Сохранить оленя. Сегодня в Дудинке проходит первое заседание рабочей группы по сохранению популяции дикого северного оленя.
13:05   На конкурс социальных проектов «Норникеля» подано 507 заявок. 13:01   Дудинка в топе: столица Таймыра вошла в топ-5 самых благоустроенных городов Красноярского края.

 6 ноября 2019 
19:57   Всё под контролем. Особенности сноса гостинки на Надеждинской, 26, вызвали в городе резонанс, однако администрация города уверяет, что опасности нет. 19:47   Сегодня, 6 ноября, в соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» отметили престольный праздник, который у православных считается Малой Пасхой.
19:20   В колониях будут глушить сотовую связь. 18:23   В поисках врачей. Сегодня в Красноярске руководители норильского здравоохранения встретились со студентами медицинского университета и ординаторами.
18:11   Драмтеатр, молокозавод, каток «Льдинка», «Орбита»: сегодня и завтра свой день рождения отмечают целый ряд норильских организаций, созданных к очередным октябрьским праздникам. 16:33   Игроки и тренеры МФК «Норильский никель» побывали в дудинском детском доме.
16:16   Ряды жителей Красноярского края редеют. В этом году покинувших регион почти на четыре тысячи человек больше, чем приехавших. 16:15   В этом году «Большой Аргиш» начнётся в Дудинке, продолжится в Норильске и станет одним из самых масштабных, сказочных и многонациональных.
15:36   В Норильске продолжается первенство города по мини-футболу среди юношей. 14:29   Открытый кубок Красноярского края по фехтованию на рапире прошёл в Норильске в минувшие выходные.
14:27   Семьи медиков в выходные сошлись в дружеском поединке - состоялись соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 12:48   Криминогенная обстановка в Норильске остаётся под контролем. В некоторых направлениях преступность снизилась и увеличилась раскрываемость.
12:45   Норильск отметил День народного единства, праздник прошел и в "Арене".

 5 ноября 2019 
19:10   В рамках знакомства с регионами Сибири в Норильске впервые побывал генеральный консул Германии. 18:24   2 ноября на стадионе «Заполярник» прошёл чемпионат города по вольной борьбе.
18:21   Норильчане привезли три медали с открытых краевых соревнований: Кубок Сибири по пауэрлифтингу - жим лежа и жим классический. 17:49   Ситуация с пожарами в Норильске улучшается.
17:44   В арктическом полку прибудет. К 1 декабря в Арктическую зону планируется добавить ещё три муниципальных образования Республики Коми. 17:42   Более 1700 норильчан посетили мероприятия в рамках празднования Дня народного единства.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх