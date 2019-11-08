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8 ноября 2019, 18:02

Минстрой оценил комфортность жизни в российских городах. И, судя по результатам произведенных расчётов, в Норильске жить - почти как в Сочи.


Этот курорт по состоянию городской среды набрал 219 баллов, Норильск - 203.
Всего специалистами ведомства рассчитаны индексы состояния городской среды в 1114 населённых пунктах, которые были разделены по группам в зависимости от количества жителей. В исследовании учтены ключевые современные принципы развития городов: приоритет пешеходной доступности, возможность разнообразного досуга и минимизация временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов общественных пространств в городе, разнообразие доступной инфраструктуры, озеленение. Также учитывались и климатические особенности.
По данным Минстроя, в населённых пунктах, набравших более 180 баллов, среда считается благоприятной. Среднее же значение индекса качества городской среды по стране составило 163 балла. Максимум города могли набрать 360 баллов. При этом самый лучший результат - 276 баллов - у Москвы.
На втором месте среди крупнейших городов Санкт-Петербург (238 баллов), аутсайдер - Омск (104). Среди крупных городов лидирует Сочи (219), антилидерами стали Якутск и Чита (147). Среди малых городов (до 5 тысяч жителей) на первом месте Иннополис, Республика Татарстан - (217), в конце списка - Верхоянск (77).
В группе «Большие города численностью от 100 до 250 тысяч человек», в которую вошёл и Норильск, всего 93 населённых пункта. Средний балл - 178, именно столько у Сыктывкара. В конце списка со 121 баллом город Назрань, Республика Ингушетия. Лидер - Реутов, Московская область, у него 252 балла. Чуть комфортнее, чем в Норильске, жить во Пскове (204 балла), Обнинске (209), Великом Новгороде (217) и других. А вот Керчь (150), Ачинск (153), Абакан (176), Кисловодск (190) и многие другие города в своей группе Норильск обогнал.
Наш город оказался на первом месте по качеству жизни среди населённых пунктов Красноярья. Интересно, что за озеленённые пространства Норильск набрал всего лишь на два балла меньше (24), чем Красноярск (26), всего же у столицы края 189 баллов. Обошли мы краевую столицу и по таким показателям, как «Жильё и прилегающие пространства», «Общественно-деловая инфраструктура», «Общегородское пространство».
Неплохой результат у нашей соседки Дудинки - 193 балла, причём по количеству зелени она лучшая среди всех городов края - у неё за это целых 33 балла.
Отметим, что индекс качества городской среды в масштабах целой страны рассчитывается впервые в мире. Как отметил зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко на презентации исследования на площадке информационного агентства ТАСС, индекс представляет собой инструмент мониторинга состояния города и не является рейтингом. Это - руководство к действию, которое чётко подсвечивает, какими территориями и какими проблемами в городе необходимо заниматься, уточнил вице-премьер.
Результаты формирования индекса используются в реализации положений Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также - национального проекта «Жильё и городская среда». Используется он в том числе для определения размера субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

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