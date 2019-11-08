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8 ноября 2019, 18:15



В Красноярске белые медведи «Роева ручья» поставили рекорд по продолжительности купального сезона.

«Бьём все рекорды. Бассейны всё ещё наполнены, медведи купаются, а мы следим за ночными температурами. Как только ночью установится стабильный минус, вода будет слита, а звери приготовятся к принятию снежных ванн», — отметили представители парка. Судя по прогнозу синоптиков, бассейны в вольерах у медведей придётся слить уже в выходные. В субботу ночью температура воздуха опустится до −2°C, а в воскресенье уже обещают −22°C. Напомним, в парке флоры и фауны «Роев ручей» сейчас живут четыре взрослых белых медведя — Феликс, Аврора, Урсула и Марфа. Кроме этого из Геленджика в скором времени должны вернуть старшего из белых медведей — Командора Седова. Фото парка "Роев ручей"

Просмотров:120 Благодаря тёплой погоде белые медведи «Роева ручья» до сих пор не завершили купальный сезон. В пресс-службе красноярского парка назвали это рекордом, который установлен впервые за историю парка флоры и фауны.«Бьём все рекорды. Бассейны всё ещё наполнены, медведи купаются, а мы следим за ночными температурами. Как только ночью установится стабильный минус, вода будет слита, а звери приготовятся к принятию снежных ванн», — отметили представители парка.Судя по прогнозу синоптиков, бассейны в вольерах у медведей придётся слить уже в выходные. В субботу ночью температура воздуха опустится до −2°C, а в воскресенье уже обещают −22°C.Напомним, в парке флоры и фауны «Роев ручей» сейчас живут четыре взрослых белых медведя — Феликс, Аврора, Урсула и Марфа. Кроме этого из Геленджика в скором времени должны вернуть старшего из белых медведей — Командора Седова.Фото парка "Роев ручей"