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8 ноября 2019, 18:55



В Норильске пройдёт 5-й фестиваль культуры и спорта среди работников силовых ведомств Красноярского края.

Фестиваль по традиции пройдёт на площадках дворца спорта «Арктика», стадиона «Заполярник» и Городского центра культуры. Количество желающих принять в нем участие возрастает из года в год. На юбилейном фестивале с 19 по 22 ноября будут соревноваться уже около 300 человек из 14 команд. К бывалым участникам присоединятся налоговики и профессионалы из Росгвардии, Таймрского линейного отдела, ветераны департамента безопасности Норникеля. Тема творческого конкурса этого года «Как в кино!» - он состоится 21 ноября в ГЦК и завершится на следующий день кулинарным конкурсом «Вам и не снилось!». Здесь же участники и гости соберутся на гала-концерт с награждением лучших команд. Фото с Фестиваля-2017 Ирины Даниленко

Просмотров:141 Четыре года назад его впервые провели по инициативе ГУФСИН России по Красноярскому краю. Бессменным куратором фестиваля все годы является Заксобрание региона, с этого года партнёром проекта стала компания «Норникель». Оргкомитет в этом году возглавила заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева.Фестиваль по традиции пройдёт на площадках дворца спорта «Арктика», стадиона «Заполярник» и Городского центра культуры. Количество желающих принять в нем участие возрастает из года в год. На юбилейном фестивале с 19 по 22 ноября будут соревноваться уже около 300 человек из 14 команд. К бывалым участникам присоединятся налоговики и профессионалы из Росгвардии, Таймрского линейного отдела, ветераны департамента безопасности Норникеля.Тема творческого конкурса этого года «Как в кино!» - он состоится 21 ноября в ГЦК и завершится на следующий день кулинарным конкурсом «Вам и не снилось!». Здесь же участники и гости соберутся на гала-концерт с награждением лучших команд.Фото с Фестиваля-2017 Ирины Даниленко