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8 ноября 2019, 22:14



Сегодня в Городском центре культуры чествовали лучших норильских полицейских.

- Деятельность норильской полиции оценивается очень высоко. Вы – люди, работающие с максимальной самоотдачей. Я поздравляю и действующих сотрудников, и ветеранов. Желаю вашим семьям благополучия, счастья, успехов. Спасибо вам большое за вашу работу! За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и личный вклад в обеспечение правопорядка на территории Норильска 19 полицейских наградили почётными грамотами и благодарственными письмами главы города, Норильского городского Совета депутатов и отдела МВД, а также защитники правопорядка получили новые звания и медали МВД России «За отличие в службе». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:87 С Днём полиции правоохранителей поздравил и.о. главы города Норильска Андрей Малков.- Деятельность норильской полиции оценивается очень высоко. Вы – люди, работающие с максимальной самоотдачей. Я поздравляю и действующих сотрудников, и ветеранов. Желаю вашим семьям благополучия, счастья, успехов. Спасибо вам большое за вашу работу!За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и личный вклад в обеспечение правопорядка на территории Норильска 19 полицейских наградили почётными грамотами и благодарственными письмами главы города, Норильского городского Совета депутатов и отдела МВД, а также защитники правопорядка получили новые звания и медали МВД России «За отличие в службе».Фото Владимира Макушкина