Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41464

9 ноября 2019, 18:02



Госавтоинспекторы предупредили спортсменов. На лыжной базе "Оль-Гуль" прошло профилактическое мероприятие

- Зелёный сигнал светофора для пешехода, к сожалению, в последнее время не является гарантией его безопасности. Прежде чем ступить на проезжую часть, необходимо убедиться, что автомобили, которые движутся по трассе справа и слева, остановились. И только после этого начинать переходить дорогу. Это важно, поскольку именно от этого зависят жизнь и здоровье. Также инспектор проверил наличие световозвращателей у спортсменов и пояснил, что в тёмное время суток, особенно за городом, очень важно быть заметным на дорогах. Световозвращатель на одежде позволяет сделать человека значительно заметнее. Без него в свете ближних фар пешеход виден с 30—50 метров, а при наличии световозвращателя — уже с 300—400 метров. Стоит добавить, что в Правилах дорожного движения говорится: «При движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств». Административным кодексом определено наказание за отсутствие светоотражателей - штраф в размере 500 рублей. На проблемы, связанные с пешеходным переходом возле «Оль-Гуля», пожаловались и тренеры. Они рассказали, что автомобилисты редко снижают перед ним скорость, часто проскакивают на свой красный, а особенно нетерпеливые объезжают пешеходов, идущих по «зебре».

Просмотров:84 Встреча с юными спортсменами и их тренерами состоялась по инициативе дорожных полицейских. Поводов для профилактической беседы было несколько. В этом году на пешеходном переходе, который находится недалеко от лыжной базы, погиб подросток. На автодороге Норильск - Талнах интенсивное движение транспорта, и не все водители снижают скорость перед «зеброй». А в преддверии полярной ночи становится актуальным и жизненно важным наличие световозвращателей у детей и взрослых. Старший инспектор по пропаганде норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров рассказал о принципах работы пешеходного светофора, напомнил об основных правилах безопасного перехода проезжей части.- Зелёный сигнал светофора для пешехода, к сожалению, в последнее время не является гарантией его безопасности. Прежде чем ступить на проезжую часть, необходимо убедиться, что автомобили, которые движутся по трассе справа и слева, остановились. И только после этого начинать переходить дорогу. Это важно, поскольку именно от этого зависят жизнь и здоровье.Также инспектор проверил наличие световозвращателей у спортсменов и пояснил, что в тёмное время суток, особенно за городом, очень важно быть заметным на дорогах. Световозвращатель на одежде позволяет сделать человека значительно заметнее. Без него в свете ближних фар пешеход виден с 30—50 метров, а при наличии световозвращателя — уже с 300—400 метров.Стоит добавить, что в Правилах дорожного движения говорится: «При движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств». Административным кодексом определено наказание за отсутствие светоотражателей - штраф в размере 500 рублей.На проблемы, связанные с пешеходным переходом возле «Оль-Гуля», пожаловались и тренеры. Они рассказали, что автомобилисты редко снижают перед ним скорость, часто проскакивают на свой красный, а особенно нетерпеливые объезжают пешеходов, идущих по «зебре».