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10 ноября 2019, 14:40



Студенты Норильска и Дудинки выявляют сильнейших в стритболе.



Просмотров:158 Впервые в Норильске в рамках спортивного фестиваля проходят встречи по стритболу среди учащихся средних специальных учебных заведений. На баскетбольную площадку дома спорта "БОКМО" приглашены команды норильского колледжа промышленных технологий и сервиса, педогогического колледжа и других ссузов Норильска. Также в наш город приехали спортсмены из Дудинки - студенты Таймырского колледжа.