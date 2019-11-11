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11 ноября 2019, 12:33



Проект программы реновации жилищного фонда Норильска до 2035 года представили в Москве.

Напомним, сегодня новые строительные проекты в Норильске практически не реализуются. Последний многоквартирный жилой дом в Норильске был сдан в эксплуатацию в 2002 году, затем в 2012 году сданы три корпуса малоэтажного дома. Компания «Норникель» для обеспечения жильём молодых специалистов в 2015 году построила один жилой дом, а в 2019 году приступила к реконструкции и достройке двух домов в Талнахе. В рамках разрабатываемой программы реновации планируется снести 45 аварийных и ветхих строений площадью 232 тысячи квадратных метров и построить 97 новых жилых домов общей площадью 384 тысячи квадратных метров. «Объём финансирования до 2035 года оценивается порядка 84 млрд рублей с учётом благоустройства придомовых территорий и устройства инженерных коммуникаций. Реализовать такую масштабную программу можно только совместными усилиями федерального центра, правительства Красноярского края, администрации города Норильска, а также за счёт инвестиций «Норникеля», - сказал Анатолий Цыкалов. Вице-премьер краевого правительства подчеркнул, что губернатор Красноярского края Александр Усс развитие арктических территорий региона обозначил приоритетным направлением, поэтому в Норильске необходимо создать комфортные условия для проживания граждан. «Наша инициатива поддержана Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Принято решение создать рабочую группу для доработки программы и её согласования в профильных министерствах правительства Российской Федерации. Норильск может стать пилотной площадкой реновации жилфонда за полярным кругом. Сегодня он является главным промышленным городом российской Арктики, а значит, нам необходимо сделать всё необходимое для его дальнейшего развития», - подытожил Анатолий Цыкалов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:316 В Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики зампред правительства края Анатолий Цыкалов представил проект программы реновации жилищного фонда Норильска до 2035 года, разработанный краевым правительством совместно с администрацией заполярного города.Напомним, сегодня новые строительные проекты в Норильске практически не реализуются. Последний многоквартирный жилой дом в Норильске был сдан в эксплуатацию в 2002 году, затем в 2012 году сданы три корпуса малоэтажного дома. Компания «Норникель» для обеспечения жильём молодых специалистов в 2015 году построила один жилой дом, а в 2019 году приступила к реконструкции и достройке двух домов в Талнахе.В рамках разрабатываемой программы реновации планируется снести 45 аварийных и ветхих строений площадью 232 тысячи квадратных метров и построить 97 новых жилых домов общей площадью 384 тысячи квадратных метров.«Объём финансирования до 2035 года оценивается порядка 84 млрд рублей с учётом благоустройства придомовых территорий и устройства инженерных коммуникаций. Реализовать такую масштабную программу можно только совместными усилиями федерального центра, правительства Красноярского края, администрации города Норильска, а также за счёт инвестиций «Норникеля», - сказал Анатолий Цыкалов.Вице-премьер краевого правительства подчеркнул, что губернатор Красноярского края Александр Усс развитие арктических территорий региона обозначил приоритетным направлением, поэтому в Норильске необходимо создать комфортные условия для проживания граждан.«Наша инициатива поддержана Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Принято решение создать рабочую группу для доработки программы и её согласования в профильных министерствах правительства Российской Федерации. Норильск может стать пилотной площадкой реновации жилфонда за полярным кругом. Сегодня он является главным промышленным городом российской Арктики, а значит, нам необходимо сделать всё необходимое для его дальнейшего развития», - подытожил Анатолий Цыкалов.Фото Ирины Яринской