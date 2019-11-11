Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41467

11 ноября 2019, 12:36



На трассе Норильк - Кайеркан загорелся пазик.

В итоге салон автобуса выгорел полностью. Сам водитель не пострадал. По информации дознавателей, в моторном отсеке произошло короткое замыкание электропроводки. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Фото с видео очевидцев

Просмотров:231 ЧП произошло рано утром. Водитель частного автобуса ехал без пассажиров в районе «Надежды», когда почувствовал запах гари. Пожар начался уже к моменту остановки. Сначала водитель пытался потушить огонь самостоятельно, но без помощи огнеборцев не справился.В итоге салон автобуса выгорел полностью. Сам водитель не пострадал. По информации дознавателей, в моторном отсеке произошло короткое замыкание электропроводки. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.Фото с видео очевидцев