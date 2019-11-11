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11 ноября 2019, 13:07



«Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок — теперь, в зависимости от направления, они составят от двух до восьми суток.

Для большинства жителей страны время посылки в пути составит не более двух дней. Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до 2-3 дней. В населённые пункты, где численность населения превышает 500 тысяч человек, посылки должны будут приходить через один день. Кроме того, через день посылки будут доставлены из Москвы в некоторые города Московской области — Балашиху, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи и др. Сокращение сроков, которое стало первым с 2016 года, связано с крупными инвестициями в инфраструктуру, пересмотром схемы маршрутов, а также - сокращением сроков сортировки почтовых отправлений, сообщает газета со ссылкой на первого заместителя гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексея Скатина. Программа развития «Почты России» до 2023 года предполагает инвестиции в 133 миллиарда, основные вложения придутся на информационные технологии и цифровые сервисы - 40 млрд рублей; и логистику - 48 млрд рублей.

Просмотров:178 Новые нормативы скорости доставки начнут действовать с 15 ноября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.Для большинства жителей страны время посылки в пути составит не более двух дней. Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до 2-3 дней. В населённые пункты, где численность населения превышает 500 тысяч человек, посылки должны будут приходить через один день. Кроме того, через день посылки будут доставлены из Москвы в некоторые города Московской области — Балашиху, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи и др.Сокращение сроков, которое стало первым с 2016 года, связано с крупными инвестициями в инфраструктуру, пересмотром схемы маршрутов, а также - сокращением сроков сортировки почтовых отправлений, сообщает газета со ссылкой на первого заместителя гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексея Скатина.Программа развития «Почты России» до 2023 года предполагает инвестиции в 133 миллиарда, основные вложения придутся на информационные технологии и цифровые сервисы - 40 млрд рублей; и логистику - 48 млрд рублей.