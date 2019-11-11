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11 ноября 2019, 13:11



Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией.

«Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», — сказал президент страны на заседании Совета по русскому языку. Так он прокомментировал высказывание о том, что школьники зачастую пользуются непроверенными источниками информации, в том числе «Википедией». Российские власти с 2016 года обсуждают создание отечественного аналога «Википедии». Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу, которая занимается созданием электронной энциклопедии. В Российской национальной библиотеке говорили, что новый интернет-ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии. К слову, в октябре 2019 года, как сообщают «Открытые медиа», некоммерческое партнёрство «Викимедиа РУ», развивающее российский сегмент «Википедии», получило президентский грант на 8,5 миллиона рублей.

Просмотров:179 Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» её российским аналогом, сообщает ТАСС.«Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме», — сказал президент страны на заседании Совета по русскому языку. Так он прокомментировал высказывание о том, что школьники зачастую пользуются непроверенными источниками информации, в том числе «Википедией».Российские власти с 2016 года обсуждают создание отечественного аналога «Википедии». Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу, которая занимается созданием электронной энциклопедии. В Российской национальной библиотеке говорили, что новый интернет-ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии.К слову, в октябре 2019 года, как сообщают «Открытые медиа», некоммерческое партнёрство «Викимедиа РУ», развивающее российский сегмент «Википедии», получило президентский грант на 8,5 миллиона рублей.