Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41470

11 ноября 2019, 13:23



На смартфоны – отечественные программы. В Госдуме обсуждается законопроект, предписывающий на всю импортную электронику устанавливать отечественное ПО.

Как говорится в пояснительной записке, закон предоставит россиянам возможность использовать оборудование без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ. Также авторы законопроекта полагают, что предустановка отечественных программ поможет «защите российских интернет-компаний». Ранее «Ведомости» сообщали, что у Минкомсвязи был разработан альтернативный законопроект, который так и не был внесён в Госдуму. Ещё в апреле предустанавливать российское ПО на смартфоны предлагала ФАС. Главный противник предустановки стороннего ПО на свою технику — компания Apple. «Требование добавить в экосистему Apple сторонние приложения равноценно джейлбрейку (официально не поддерживаемое получение доступа к файловой системе) и несёт угрозы безопасности, а на такие риски компания не может пойти», — говорил источник в Apple газете «Коммерсантъ» в апреле 2019 года. В корпорации заявляли, что не считают российский рынок стратегически важным и поэтому в случае принятия закона могут его покинуть. Фото Марины Андриюк

Просмотров:197 Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому зарубежные производители электроники с 1 июля 2020 года должны будут устанавливать российское программное обеспечение на смартфоны, компьютеры и smart-TV. Список программ, согласно документу, должно определить правительство. Компаниям, которые не будут соблюдать закон, в случае его принятия грозит штраф до 200 тысяч рублей. Авторы документа — депутаты от всех парламентских фракций; они утверждают, что предустановка приложений нужна для удобства пользователей.Как говорится в пояснительной записке, закон предоставит россиянам возможность использовать оборудование без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ. Также авторы законопроекта полагают, что предустановка отечественных программ поможет «защите российских интернет-компаний».Ранее «Ведомости» сообщали, что у Минкомсвязи был разработан альтернативный законопроект, который так и не был внесён в Госдуму. Ещё в апреле предустанавливать российское ПО на смартфоны предлагала ФАС.Главный противник предустановки стороннего ПО на свою технику — компания Apple.«Требование добавить в экосистему Apple сторонние приложения равноценно джейлбрейку (официально не поддерживаемое получение доступа к файловой системе) и несёт угрозы безопасности, а на такие риски компания не может пойти», — говорил источник в Apple газете «Коммерсантъ» в апреле 2019 года. В корпорации заявляли, что не считают российский рынок стратегически важным и поэтому в случае принятия закона могут его покинуть.Фото Марины Андриюк