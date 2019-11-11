Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41471

11 ноября 2019, 14:18



Грузовик не пропустил поезд, в итоге - двое пострадавших.

По предварительной версии, водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны Норильска, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с тепловозом. В результате пострадал пассажир грузовика, его госпитализировали с места ДТП. Водителю на месте аварии была оказана разовая помощь. Прибывшим на место происшествия инспекторам ДПС водитель пояснил, что не заметил запрещающий сигнал железнодорожного светофора. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде и в очередной раз просят автомобилистов соблюдать правила дорожного движения. Фото очевидцев аварии

Просмотров:210 ДТП произошло в минувшую субботу около восьми часов утра на железнодорожном переезде недалеко от медного завода. Здесь произошло столкновение грузового автофургона с тепловозом.По предварительной версии, водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны Норильска, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с тепловозом. В результате пострадал пассажир грузовика, его госпитализировали с места ДТП. Водителю на месте аварии была оказана разовая помощь.Прибывшим на место происшествия инспекторам ДПС водитель пояснил, что не заметил запрещающий сигнал железнодорожного светофора.Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде и в очередной раз просят автомобилистов соблюдать правила дорожного движения.Фото очевидцев аварии