Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41471
11 ноября 2019, 14:18

Грузовик не пропустил поезд, в итоге - двое пострадавших.


ДТП произошло в минувшую субботу около восьми часов утра на железнодорожном переезде недалеко от медного завода. Здесь произошло столкновение грузового автофургона с тепловозом.
По предварительной версии, водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны Норильска, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с тепловозом. В результате пострадал пассажир грузовика, его госпитализировали с места ДТП. Водителю на месте аварии была оказана разовая помощь.
Прибывшим на место происшествия инспекторам ДПС водитель пояснил, что не заметил запрещающий сигнал железнодорожного светофора.
Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде и в очередной раз просят автомобилистов соблюдать правила дорожного движения.
Фото очевидцев аварии
Просмотров:210
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 11 ноября 2019 
18:34   Норильск готовится к рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира. 18:21   В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с руководством управления социальной политики.
17:41   В городе прошло первенство Норильска по прыжкам на батуте и акробатической дорожке среди школьников. 17:34   Испытание органа: известная российская органистка Наталья Багинская провела лекции, мастер-классы и концерты в Норильском колледже искусств.
17:33   Юношеская команда МФК «Норильский никель» стартовала в новом сезоне Суперлиги U-16. 17:28   В Дудинке на складе лесопродукции Заполярного транспортного филиала (ЗТФ) введена в эксплуатацию новая эстакада для работы с лесом в вагонах.
16:32   МФК «Норильский никель» в 1/8 финала Кубка России дома переиграл грозненский «Беркут» - 3:0 и 3:1. 16:14   Сегодня в Норильске на станции юных техников начала работу модульная школа научно-технической направленности «Погружение».
16:06   Один из филиалов станции спутниковой связи «Гонец» откроют в Норильске. 14:31   Норильский реабилитационный центр «Виктория» посетили собровцы.
14:23   В Дудинке суда портового флота подняты на берег для зимовки. 14:23   Норильчане выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Г.И. Михеева.
14:18   Грузовик не пропустил поезд, в итоге - двое пострадавших. 13:23   На смартфоны – отечественные программы. В Госдуме обсуждается законопроект, предписывающий на всю импортную электронику устанавливать отечественное ПО.
13:11   Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией. 13:07   «Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок — теперь, в зависимости от направления, они составят от двух до восьми суток.
12:36   На трассе Норильк - Кайеркан загорелся пазик. 12:33   Проект программы реновации жилищного фонда Норильска до 2035 года представили в Москве.

 10 ноября 2019 
14:40   Студенты Норильска и Дудинки выявляют сильнейших в стритболе.

 9 ноября 2019 
18:02   Госавтоинспекторы предупредили спортсменов. На лыжной базе "Оль-Гуль" прошло профилактическое мероприятие

 8 ноября 2019 
22:14   Сегодня в Городском центре культуры чествовали лучших норильских полицейских. 18:55   В Норильске пройдёт 5-й фестиваль культуры и спорта среди работников силовых ведомств Красноярского края.
18:15   В Красноярске белые медведи «Роева ручья» поставили рекорд по продолжительности купального сезона. 18:02   Минстрой оценил комфортность жизни в российских городах. И, судя по результатам произведенных расчётов, в Норильске жить - почти как в Сочи.
18:01   Юношеская команда МФК «Норильский никель» сегодня стартует в новом сезоне Суперлиги U-16. 17:59   Жаловаться на деятельность управляющих компаний теперь нужно в управление городского хозяйства, а благоустройством города занимается УЖКХ.
17:32   Красноярский край – один из регионов-лидеров по качеству перехода на цифровое телевещание. 17:31   Названы самые высокооплачиваемые вакансии красноярского края.
16:46   Промежуточные дивиденды «Норникеля», по прогнозам, продолжат расти. 16:45   Пенсионный фонд России консультирует горожан бесплатно. Плату за услуги требуют мошенники.
16:44   Крупнейшие мировые сообщества и промышленные гиганты ведут поиск совместных решений для улучшения мировой экологической ситуации. 16:10   В столице Таймыра обсудили научные исследования в области исторического краеведения, этнографии, экологии и музееведения.
14:14   В Талнахе водитель сбил на пешеходном переходе подростка. 13:41   Новый сезон в полярной арт-резиденция PolArt откроет художник и документальный фотограф Анна Берналь.
12:25   В эти выходные МФК «Норильский никель» в рамках 1/8 финала Кубка России дома принимает грозненский «Беркут».

 7 ноября 2019 
18:46   Продолжается голосование за народного участкового России. От Красноярского края - майор полиции Алексей Домогашев. 18:44   В России появился единый портал для родителей растимдетей.рф
18:30   В Енисейском пароходстве назвали лучшие экипажи навигации 2019 года. 17:31   В крае завершилась работа по оказанию адресной помощи пострадавшим в результате разрушения дамбы в Курагинском районе.
16:59   Запасы удвоились: по итогам полевых работ этого года, специалисты Росгеологии вдвое увеличили прогноз по никелю и металлам платиновой группы в Мончегорском рудном районе. 16:44   В норильской колонии мобильных телефонов нет ни у сотрудников, ни у заключённых. Так прокомментировали в ИК-15 новость о том, что в колониях будут «глушить» сотовую связь.
16:39   В Норильске завершён монтаж тёплых остановок. 16:23   Ежегодный городской фестиваль профессионалов-наставников «Профи» традиционно прошёл в Норильске при поддержке «Норникеля».
16:03   Население Красноярского края уменьшается. 16:01   Минстрой планирует запустить новую программу капремонта для совсем ветхих домов. Платить будут жители.
15:08   Для жителей края, участников и гостей чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске подготовили более 70 культурных мероприятий. 13:57   Главный Дед Мороз страны посетит Красноярск.
13:11   Что старый, что малый... В двух ДТП пострадали пожилая женщина и малолетний ребёнок. 13:05   Сохранить оленя. Сегодня в Дудинке проходит первое заседание рабочей группы по сохранению популяции дикого северного оленя.
13:05   На конкурс социальных проектов «Норникеля» подано 507 заявок.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх