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11 ноября 2019, 14:23



Норильчане выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Г.И. Михеева.

- В целом, конечно же, мы могли бы выступить лучше. Возможно, где-то нам не хватило везения, а где-то и опыта. Полина же оставила после себя приятное впечатление, она молодец, - отметил Данис Манашов. Фото участников соревнований

Просмотров:147 Состязания среди юношей и девушек до 18 лет прошли в Красноярске, в них приняли участие сильнейшие дзюдоисты со всей страны – более 300 человек. В краевую столицу отправились восемь норильских спортсменов, однако только один из них смог завоевать призовое место. Им стала Полина Чуприна из спортивной школы № 5, воспитанница тренера Даниса Манашова. В нелёгкой борьбе спортсменке, выступившей в весовой категории до 70 кг, удалось отстоять бронзовую медаль.- В целом, конечно же, мы могли бы выступить лучше. Возможно, где-то нам не хватило везения, а где-то и опыта. Полина же оставила после себя приятное впечатление, она молодец, - отметил Данис Манашов.Фото участников соревнований