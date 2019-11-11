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11 ноября 2019, 14:23



В Дудинке суда портового флота подняты на берег для зимовки.

Подводя итоги летней навигации, директор Заполярного транспортного филиала Алексей Новаков отметил, что речная навигация - 2019 прошла в штатном режиме, хотя из-за погоды началась несколько позже. Летняя речная навигация в этом году началась 12 июня и продолжилась до 30 октября. За этот короткий период на Крайний Север были завезены все основные грузы - сырьё, горюче-смазочные материалы, продовольствие, промышленное и техническое оборудование, товары бытового назначения и многое другое, необходимое для стабильной работы предприятий и комфортного проживания населения региона до следующего лета. В эти месяцы водный грузооборот постепенно возрастал: в октябре по морскому направлению этот показатель составил 129,657 тыс. тонн, в речном направлении – 292 тыс. тонн. По сложившейся практике обрабатывать суда в Дудинке весной начали на рейде, не дожидаясь, когда спадёт вода и освободятся ото льда причалы. По словам Алексея Новакова, все производственные показатели соизмеримы с прошлогодней навигацией: первоочерёдность грузов для обеспечения жизнедеятельности региона и технологической потребности предприятий территории. В течение летней навигации в Дудинский порт заходили 69 морских судов, в том числе одно иностранное, и 1060 речных. Из них 394 речных судна с генеральными грузами (280,2 тыс. тонн), 513 несамоходных речных судов с песком (1 239,7 тыс. тонн), 334 несамоходных речных судна с сыпучими грузами - клинкер, кокс, антрацит, кварцит, щебень (306,5 тыс. тонн). Всего за 10 месяцев 2019 года в Дудинском морском порту обработано 1186 судов, что составило 3051,1 тыс. тонн грузов. В Дудинке разгружено 900 судов с 2111,4 тыс. тонн груза, погружено 273 судна с 809,9 тыс. тонн груза. Из них по морскому направлению суда доставили на Таймыр 375,8 тыс. тонн, речным транспортом пришло 1767,8 тыс. тонн. Основной категорией грузов в Дудинском порту всегда была и остаётся готовая продукция Заполярного филиала «Норникеля» - файнштейн, товарная сера, медные катоды. В этом году портовики впервые ввели в практику упаковку комовой серы в мягкие контейнеры - за основу была взята технология, используемая в Красноярском речном порту. Мягкую тару для транспортировки серы доработали с целью предотвращения порывов и с расчётом на длительное хранение. Для обработки данного вида груза ЗТФ докупил погрузчики, усовершенствовал загрузочные бункеры. С завершением летней речной навигации не прекращается морская – Дудинка, как известно, являётся морским портом с круглогодичной навигацией. Средний ежегодный грузооборот Дудинского порта составляет около 3 млн тонн. Фото Ирины Яринской

Просмотров:169 В конце октября закончилась речная навигация в порту Дудинка Заполярного транспортного филиала. После ухода из порта последних речных судов и проведения сезонных подготовительных работ портовый флот ЗТФ был поднят на берег для зимовки. Буксиры ледового класса остались в работе.Подводя итоги летней навигации, директор Заполярного транспортного филиала Алексей Новаков отметил, что речная навигация - 2019 прошла в штатном режиме, хотя из-за погоды началась несколько позже.Летняя речная навигация в этом году началась 12 июня и продолжилась до 30 октября. За этот короткий период на Крайний Север были завезены все основные грузы - сырьё, горюче-смазочные материалы, продовольствие, промышленное и техническое оборудование, товары бытового назначения и многое другое, необходимое для стабильной работы предприятий и комфортного проживания населения региона до следующего лета.В эти месяцы водный грузооборот постепенно возрастал: в октябре по морскому направлению этот показатель составил 129,657 тыс. тонн, в речном направлении – 292 тыс. тонн. По сложившейся практике обрабатывать суда в Дудинке весной начали на рейде, не дожидаясь, когда спадёт вода и освободятся ото льда причалы. По словам Алексея Новакова, все производственные показатели соизмеримы с прошлогодней навигацией: первоочерёдность грузов для обеспечения жизнедеятельности региона и технологической потребности предприятий территории.В течение летней навигации в Дудинский порт заходили 69 морских судов, в том числе одно иностранное, и 1060 речных. Из них 394 речных судна с генеральными грузами (280,2 тыс. тонн), 513 несамоходных речных судов с песком (1 239,7 тыс. тонн), 334 несамоходных речных судна с сыпучими грузами - клинкер, кокс, антрацит, кварцит, щебень (306,5 тыс. тонн).Всего за 10 месяцев 2019 года в Дудинском морском порту обработано 1186 судов, что составило 3051,1 тыс. тонн грузов. В Дудинке разгружено 900 судов с 2111,4 тыс. тонн груза, погружено 273 судна с 809,9 тыс. тонн груза. Из них по морскому направлению суда доставили на Таймыр 375,8 тыс. тонн, речным транспортом пришло 1767,8 тыс. тонн. Основной категорией грузов в Дудинском порту всегда была и остаётся готовая продукция Заполярного филиала «Норникеля» - файнштейн, товарная сера, медные катоды.В этом году портовики впервые ввели в практику упаковку комовой серы в мягкие контейнеры - за основу была взята технология, используемая в Красноярском речном порту. Мягкую тару для транспортировки серы доработали с целью предотвращения порывов и с расчётом на длительное хранение. Для обработки данного вида груза ЗТФ докупил погрузчики, усовершенствовал загрузочные бункеры.С завершением летней речной навигации не прекращается морская – Дудинка, как известно, являётся морским портом с круглогодичной навигацией. Средний ежегодный грузооборот Дудинского порта составляет около 3 млн тонн.Фото Ирины Яринской