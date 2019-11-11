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11 ноября 2019, 14:31



Норильский реабилитационный центр «Виктория» посетили собровцы.

При этом самым ярким моментом встречи стала демонстрация боевого оружия - легендарного автомата Калашникова, пистолета-пулемёта «Кедр», снайперской винтовки Драгунова, пистолета Макарова. Причём мальчишки смогли подержать оружие в руках, а это дорогого стоит. В свою очередь воспитанники и работники «Виктории» поздравили необычных гостей с Днём сотрудника органов внутренних дел РФ и поблагодарили их не только за встречу, но и за честь и отвагу, за то, что они посвятили себя ответственной и благородной миссии - защите интересов общества и граждан. Фото с сайта «Виктории»

Просмотров:172 Бойцы специального отряда быстрого реагирования рассказали воспитанникам и выпускникам центра о задачах и функциях подразделения, о том, какими качествами должен обладать собровец, о видах оружия, средствах индивидуальной защиты, о служебных командировках в горячие точки. Ребята слушали, открыв рты.При этом самым ярким моментом встречи стала демонстрация боевого оружия - легендарного автомата Калашникова, пистолета-пулемёта «Кедр», снайперской винтовки Драгунова, пистолета Макарова. Причём мальчишки смогли подержать оружие в руках, а это дорогого стоит.В свою очередь воспитанники и работники «Виктории» поздравили необычных гостей с Днём сотрудника органов внутренних дел РФ и поблагодарили их не только за встречу, но и за честь и отвагу, за то, что они посвятили себя ответственной и благородной миссии - защите интересов общества и граждан.Фото с сайта «Виктории»