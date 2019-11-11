Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41475

11 ноября 2019, 16:06



Один из филиалов станции спутниковой связи «Гонец» откроют в Норильске.

Портал 3dnews.ru сообщает, что в каждом из филиалов будет размещено по одной региональной станции многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М», состоящей из низкоорбитальных космических аппаратов «Гонец-М». Их основным назначением является передача данных и предоставление услуг подвижной спутниковой связи абонентам в глобальном масштабе с использованием группировки космических аппаратов на низких орбитах. Помимо предоставления спутниковой связи система позволяет решать задачи экологического, промышленного и научного мониторинга. Ввод четырёх дополнительных станций в эксплуатацию позволит повысить качество предоставляемых услуг спутниковой связи по передаче данных. В частности, сократится время доставки информации до потребителей.

Просмотров:206 Спутниковая система «Гонец», входящая в госкорпорацию «Роскосмос», объявляет об открытии четырёх новых региональных филиалов на территории Российской Федерации. Действующие станции системы сегодня расположены в Москве, Железногорске Красноярского края и Южно-Сахалинске. Новые площадки будут размещены в Норильске, Мурманске, Ростове-на-Дону и Анадыре.Портал 3dnews.ru сообщает, что в каждом из филиалов будет размещено по одной региональной станции многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М», состоящей из низкоорбитальных космических аппаратов «Гонец-М». Их основным назначением является передача данных и предоставление услуг подвижной спутниковой связи абонентам в глобальном масштабе с использованием группировки космических аппаратов на низких орбитах. Помимо предоставления спутниковой связи система позволяет решать задачи экологического, промышленного и научного мониторинга.Ввод четырёх дополнительных станций в эксплуатацию позволит повысить качество предоставляемых услуг спутниковой связи по передаче данных. В частности, сократится время доставки информации до потребителей.