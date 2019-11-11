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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:34 Норильск готовится к рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира.
18:21 В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с руководством управления социальной политики.
17:41 В городе прошло первенство Норильска по прыжкам на батуте и акробатической дорожке среди школьников.
17:34 Испытание органа: известная российская органистка Наталья Багинская провела лекции, мастер-классы и концерты в Норильском колледже искусств.
17:33 Юношеская команда МФК «Норильский никель» стартовала в новом сезоне Суперлиги U-16.
17:28 В Дудинке на складе лесопродукции Заполярного транспортного филиала (ЗТФ) введена в эксплуатацию новая эстакада для работы с лесом в вагонах.
16:32 МФК «Норильский никель» в 1/8 финала Кубка России дома переиграл грозненский «Беркут» - 3:0 и 3:1.
16:14 Сегодня в Норильске на станции юных техников начала работу модульная школа научно-технической направленности «Погружение».
16:06 Один из филиалов станции спутниковой связи «Гонец» откроют в Норильске.
14:31 Норильский реабилитационный центр «Виктория» посетили собровцы.
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