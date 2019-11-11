Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41476

11 ноября 2019, 16:14



Сегодня в Норильске на станции юных техников начала работу модульная школа научно-технической направленности «Погружение».

Отметим, что и «Погружение», и олимпиада входят в число мероприятий городского слёта юных техников, который позволяет выявить одарённых школьников, занимающихся научно-техническим творчеством, и сформировать городскую команду для участия в краевом слёте. Организаторы проекта - управление общего и дошкольного образования администрации города и станция юных техников. По их задумке, благодаря этим конкурсам у молодёжи должны сформироваться навыки изобретательства, конструирования и моделирования. Лучшие работы городского слёта будут рекомендованы к участию в конкурсах краевого, всероссийского и международного уровней.

Просмотров:160 С 11 по 20 ноября ученики норильских школ на базе СЮТ смогут подготовиться к научно-технической олимпиаде, которая состоится 27 ноября. Выполняя теоретические задания вместе со специалистами, ребята в дальнейшем самостоятельно смогут показать отличные результаты в любом интеллектуальном состязании.Отметим, что и «Погружение», и олимпиада входят в число мероприятий городского слёта юных техников, который позволяет выявить одарённых школьников, занимающихся научно-техническим творчеством, и сформировать городскую команду для участия в краевом слёте.Организаторы проекта - управление общего и дошкольного образования администрации города и станция юных техников. По их задумке, благодаря этим конкурсам у молодёжи должны сформироваться навыки изобретательства, конструирования и моделирования. Лучшие работы городского слёта будут рекомендованы к участию в конкурсах краевого, всероссийского и международного уровней.