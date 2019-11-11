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11 ноября 2019, 16:32



МФК «Норильский никель» в 1/8 финала Кубка России дома переиграл грозненский «Беркут» - 3:0 и 3:1.

Даты проведения четвертьфинальных встреч будут определены позже. Подробный материал об игре «Норильского никеля» и «Беркута» читайте в завтрашнем номере «Заполярной Правды». Фото с сайта mfcnornik.ru

Просмотров:167 В первом матче отличились Ришат Котляров (14-я и 26-я мин.) и Руслан Кудзиев (47-я мин.). Во второй встрече за норильчан забивали Павел Сучилин (24-я мин.), Ришат Котляров (40-я мин.) и Владислав Шаяхметов (46-я мин.). За грозненцев забил Кирилл Козлов (23-я мин.).Даты проведения четвертьфинальных встреч будут определены позже.Подробный материал об игре «Норильского никеля» и «Беркута» читайте в завтрашнем номере «Заполярной Правды».Фото с сайта mfcnornik.ru