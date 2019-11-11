Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41478

11 ноября 2019, 17:28



В Дудинке на складе лесопродукции Заполярного транспортного филиала (ЗТФ) введена в эксплуатацию новая эстакада для работы с лесом в вагонах.

По всем параметрам эстакада соответствует действующим в «Норникеле» стандартам, в первую очередь - работы на высоте. С её вводом работники порта получили возможность более эффективно, а, главное, без рисков грузить круглый лес в железнодорожные вагоны. Эстакада выполнена из металла, имеет специальные точки для крепления индивидуальных страховочных систем на всём протяжении конструкции. Под обработку с эстакады можно поставить четыре вагона, это приблизительно 60 метров, высота по площадке 3 метра. Рабочие используют эстакаду для подготовки вагона к погрузке и увязки стоек в соответствии с технологической картой, подготовки вагона к отправке. Женщины, тоже участвующие в работе, здесь же обмеряют погруженный лес и готовят документы на отправку. В течение некоторого времени работа на новой эстакаде будет анализироваться для выявления недоработок и внесения изменений в конструкцию. Но уже сейчас, например, стало понятно, что по точкам крепления систем страховки следует натянуть трос для передвижения по всей длине эстакады без перестёгивания. Фото Ирины Яринской

Просмотров:143 Речь идёт о конструкции, которая позволяет вести погрузку, учёт и оформление круглого леса, предназначенного для отправки в Норильск.По всем параметрам эстакада соответствует действующим в «Норникеле» стандартам, в первую очередь - работы на высоте. С её вводом работники порта получили возможность более эффективно, а, главное, без рисков грузить круглый лес в железнодорожные вагоны. Эстакада выполнена из металла, имеет специальные точки для крепления индивидуальных страховочных систем на всём протяжении конструкции. Под обработку с эстакады можно поставить четыре вагона, это приблизительно 60 метров, высота по площадке 3 метра. Рабочие используют эстакаду для подготовки вагона к погрузке и увязки стоек в соответствии с технологической картой, подготовки вагона к отправке. Женщины, тоже участвующие в работе, здесь же обмеряют погруженный лес и готовят документы на отправку.В течение некоторого времени работа на новой эстакаде будет анализироваться для выявления недоработок и внесения изменений в конструкцию. Но уже сейчас, например, стало понятно, что по точкам крепления систем страховки следует натянуть трос для передвижения по всей длине эстакады без перестёгивания.Фото Ирины Яринской