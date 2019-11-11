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11 ноября 2019, 17:33



Юношеская команда МФК «Норильский никель» стартовала в новом сезоне Суперлиги U-16.

Второй тур юношеской лиги пройдёт с 9 по 12 января, третий – с 6 по 9 февраля. Главный трофей турнира будет разыгран в «Финале четырёх», в который выйдут лучшие команды. Добавим, что действующим чемпионом лиги является екатеринбургская «Синара». Фото участников соревнований

Просмотров:135 Игры первого тура прошли в Екатеринбурге и Ставрополье. Норильчане провели свои матчи в столице Ставрополья: разгромив грозненский «Беркут» - 16:0, затем они с минимальным счётом уступили сыктывкарской «Новой генерации» - 0:1 и взяли верх над «Ухтой» - 3:1.Второй тур юношеской лиги пройдёт с 9 по 12 января, третий – с 6 по 9 февраля. Главный трофей турнира будет разыгран в «Финале четырёх», в который выйдут лучшие команды.Добавим, что действующим чемпионом лиги является екатеринбургская «Синара».Фото участников соревнований