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11 ноября 2019, 17:34



Испытание органа: известная российская органистка Наталья Багинская провела лекции, мастер-классы и концерты в Норильском колледже искусств.

- Я в Норильске первый раз, и встречи с горожанами подарили мне массу невероятных эмоций, - признаётся Наталья Багинская. – Я встретила здесь очень интересных и образованных людей с блеском в глазах и искренней заинтересованностью. Такой слушатель просто покоряет, и с ним хочется делиться своим талантом, знаниями, чувствами. Произвёл на меня впечатление и колледж искусств. Очень хороший, слаженный коллектив. Невероятный зал с прекрасной акустикой. В какой-то момент даже возникло такое чувство, что я нахожусь в одном из музыкальных залов Санкт-Петербурга. Он какой-то очень интеллигентный, атмосферный. В самом колледже есть ощущение истории. В таких местах по-другому играется. Концерты прошли с «бисами», люди аплодировали стоя и, наверное, можно говорить о том, что появление в городе инструмента не случайное и значимое. - Слушатели после концерта подходили, благодарили и говорили, что они для себя открыли совершенно новый инструмент, репертуар. Многие даже не ожидали, что на органе можно исполнять такую музыку. Для норильчан я постаралась представить орган с разных сторон и показать все его музыкальные возможности. На взрослом концерте было больше классики, а на детском – музыка различных направлений от классики до современности. История органа очень долгая, разнообразная, и не нужно думать, что это инструмент только для церковных служб. Думаю, норильский орган будет звучать для горожан чаще и заиграет множеством других звучаний, -уверена музыкант. Это подтвердил и концертмейстер Норильского колледжа искусств Дмитрий Васильев, который проходит переподготовку в новосибирской консерватории. В планах у педагогов НКИ новые концерты и пробы инструмента в различных музыкальных стилях и направлениях. Стоит добавить, что приезд Натальи Багинской имел и благотворительную составляющую. Органистке и сотрудникам НКИ принадлежит идея провести встречу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. - Наталья Викторовна давно работает с этой целевой аудиторией, – рассказывает председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник. – В своём концертном графике она всегда старается выделить время для таких ребятишек и взрослых. Конечно, у нас было опасение, что не все дети смогут высидеть концертный час, но наши переживания оказались напрасными. Я увидела, как завороженно дети слушали музыку, как старались запомнить то, что им говорит музыкант. Они сидели, не шелохнувшись, и, судя по всему, очень гармонично чувствовали себя. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:148 Благодаря мастерству музыканта знакомство с новым цифровым органом стало для норильчан настоящим открытием. Очарована нашими зрителями и гостья.- Я в Норильске первый раз, и встречи с горожанами подарили мне массу невероятных эмоций, - признаётся Наталья Багинская. – Я встретила здесь очень интересных и образованных людей с блеском в глазах и искренней заинтересованностью. Такой слушатель просто покоряет, и с ним хочется делиться своим талантом, знаниями, чувствами. Произвёл на меня впечатление и колледж искусств. Очень хороший, слаженный коллектив. Невероятный зал с прекрасной акустикой. В какой-то момент даже возникло такое чувство, что я нахожусь в одном из музыкальных залов Санкт-Петербурга. Он какой-то очень интеллигентный, атмосферный. В самом колледже есть ощущение истории. В таких местахпо-другому играется.Концерты прошли с «бисами», люди аплодировали стоя и, наверное, можно говорить о том, что появление в городе инструмента не случайное и значимое.- Слушатели после концерта подходили, благодарили и говорили, что они для себя открыли совершенно новый инструмент, репертуар. Многие даже не ожидали, что на органе можно исполнять такую музыку. Для норильчан я постаралась представить орган с разных сторон и показать все его музыкальные возможности. На взрослом концерте было больше классики, а на детском – музыка различных направлений от классики до современности. История органа очень долгая, разнообразная, и не нужно думать, что это инструмент только для церковных служб. Думаю, норильский орган будет звучать для горожан чаще и заиграет множеством других звучаний, -уверена музыкант.Это подтвердил и концертмейстер Норильского колледжа искусств Дмитрий Васильев, который проходит переподготовку в новосибирской консерватории. В планах у педагогов НКИ новые концерты и пробы инструмента в различных музыкальных стилях и направлениях.Стоит добавить, что приезд Натальи Багинской имел и благотворительную составляющую. Органистке и сотрудникам НКИ принадлежит идея провести встречу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.- Наталья Викторовна давно работает с этой целевой аудиторией, – рассказывает председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник. – В своём концертном графике она всегда старается выделить время для таких ребятишек и взрослых. Конечно, у нас было опасение, что не все дети смогут высидеть концертный час, но наши переживания оказались напрасными. Я увидела, как завороженно дети слушали музыку, как старались запомнить то, что им говорит музыкант. Они сидели, не шелохнувшись, и, судя по всему, очень гармонично чувствовали себя.Фото Владимира Макушкина