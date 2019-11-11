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11 ноября 2019, 17:41



В городе прошло первенство Норильска по прыжкам на батуте и акробатической дорожке среди школьников.

Приветствовали участников и гостей заместитель главы Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами Фёдор Чередниченко, директор спортивной школы № 2 Андрей Воронов и президент Красноярской краевой спортивной федерации прыжков на батуте Инна Кардашева. По итогам соревнований в дисциплине «Прыжки на двойном минитрампе» лучшими признаны: по программе «Мастер спорта» среди девушек - Евгения Чередниченко, среди юношей – Даниил Тен; по программе «Кандидат в мастера спорта» среди девушек – Жанна Кудакова, среди юношей – Валерий Кириллов; по программе 1-го спортивного разряда среди девочек лучшей стала Алина Архипова, среди мальчиков – Андрей Поздников. В дисциплине «Прыжки на акробатической дорожке» лучшими признаны: по программе «Мастер спорта» среди девушек – Алиса Сижук, среди юношей – Владислав Решетняк, по программе «Кандидат в мастера спорта» среди юношей Спартак Буловченко, по программе 1-го спортивного разряда среди девочек – Антонина Шандрыгина, среди мальчиков – Иван Клопот. Организаторы соревнований - управление по спорту администрации города Норильска и Федерация прыжков на батуте города Норильска. Фото участников соревнований

Просмотров:153 Муниципальные соревнования состоялись в минувшие выходные, 9 и 10 ноября. Участниками стали сильнейшие воспитанники спортивных школ № 2 и № 4 - более 80 человек. Соревнования проходили в Доме спорта Кайеркана.Приветствовали участников и гостей заместитель главы Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами Фёдор Чередниченко, директор спортивной школы № 2 Андрей Воронов и президент Красноярской краевой спортивной федерации прыжков на батуте Инна Кардашева.По итогам соревнований в дисциплине «Прыжки на двойном минитрампе» лучшими признаны: по программе «Мастер спорта» среди девушек - Евгения Чередниченко, среди юношей – Даниил Тен; по программе «Кандидат в мастера спорта» среди девушек – Жанна Кудакова, среди юношей – Валерий Кириллов; по программе 1-го спортивного разряда среди девочек лучшей стала Алина Архипова, среди мальчиков – Андрей Поздников.В дисциплине «Прыжки на акробатической дорожке» лучшими признаны: по программе «Мастер спорта» среди девушек – Алиса Сижук, среди юношей – Владислав Решетняк, по программе «Кандидат в мастера спорта» среди юношей Спартак Буловченко, по программе 1-го спортивного разряда среди девочек – Антонина Шандрыгина, среди мальчиков – Иван Клопот.Организаторы соревнований - управление по спорту администрации города Норильска и Федерация прыжков на батуте города Норильска.Фото участников соревнований