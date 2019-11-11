Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41482

11 ноября 2019, 18:21



В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с руководством управления социальной политики.

Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-28-75, либо задать их лично во время прямой по телефону 34-34-80. Фото Марины Андриюк

Просмотров:147 15 ноября с 15 до 16 часов гостями прямой линии станут заместитель начальника управления социальной политики администрации Норильска Сергей Городилов и начальник отдела предоставления отдельных мер социальной поддержки Ирина Гончарова. Они расскажут, на какую помощь могут рассчитывать различные категории граждан, как ощутят на себе норильчане переход управления в краевое подчинение.Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-28-75, либо задать их лично во время прямой по телефону 34-34-80.Фото Марины Андриюк