Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41482
11 ноября 2019, 18:21

В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с руководством управления социальной политики.


15 ноября с 15 до 16 часов гостями прямой линии станут заместитель начальника управления социальной политики администрации Норильска Сергей Городилов и начальник отдела предоставления отдельных мер социальной поддержки Ирина Гончарова. Они расскажут, на какую помощь могут рассчитывать различные категории граждан, как ощутят на себе норильчане переход управления в краевое подчинение.
Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-28-75, либо задать их лично во время прямой по телефону 34-34-80.
Фото Марины Андриюк
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    Список новостей

 11 ноября 2019 
18:34   Норильск готовится к рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира. 18:21   В «Заполярной Правде» пройдёт прямая линия с руководством управления социальной политики.
17:41   В городе прошло первенство Норильска по прыжкам на батуте и акробатической дорожке среди школьников. 17:34   Испытание органа: известная российская органистка Наталья Багинская провела лекции, мастер-классы и концерты в Норильском колледже искусств.
17:33   Юношеская команда МФК «Норильский никель» стартовала в новом сезоне Суперлиги U-16. 17:28   В Дудинке на складе лесопродукции Заполярного транспортного филиала (ЗТФ) введена в эксплуатацию новая эстакада для работы с лесом в вагонах.
16:32   МФК «Норильский никель» в 1/8 финала Кубка России дома переиграл грозненский «Беркут» - 3:0 и 3:1. 16:14   Сегодня в Норильске на станции юных техников начала работу модульная школа научно-технической направленности «Погружение».
16:06   Один из филиалов станции спутниковой связи «Гонец» откроют в Норильске. 14:31   Норильский реабилитационный центр «Виктория» посетили собровцы.
14:23   В Дудинке суда портового флота подняты на берег для зимовки. 14:23   Норильчане выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Г.И. Михеева.
14:18   Грузовик не пропустил поезд, в итоге - двое пострадавших. 13:23   На смартфоны – отечественные программы. В Госдуме обсуждается законопроект, предписывающий на всю импортную электронику устанавливать отечественное ПО.
13:11   Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией. 13:07   «Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок — теперь, в зависимости от направления, они составят от двух до восьми суток.
12:36   На трассе Норильк - Кайеркан загорелся пазик. 12:33   Проект программы реновации жилищного фонда Норильска до 2035 года представили в Москве.

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 9 ноября 2019 
18:02   Госавтоинспекторы предупредили спортсменов. На лыжной базе "Оль-Гуль" прошло профилактическое мероприятие

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18:15   В Красноярске белые медведи «Роева ручья» поставили рекорд по продолжительности купального сезона. 18:02   Минстрой оценил комфортность жизни в российских городах. И, судя по результатам произведенных расчётов, в Норильске жить - почти как в Сочи.
18:01   Юношеская команда МФК «Норильский никель» сегодня стартует в новом сезоне Суперлиги U-16. 17:59   Жаловаться на деятельность управляющих компаний теперь нужно в управление городского хозяйства, а благоустройством города занимается УЖКХ.
17:32   Красноярский край – один из регионов-лидеров по качеству перехода на цифровое телевещание. 17:31   Названы самые высокооплачиваемые вакансии красноярского края.
16:46   Промежуточные дивиденды «Норникеля», по прогнозам, продолжат расти. 16:45   Пенсионный фонд России консультирует горожан бесплатно. Плату за услуги требуют мошенники.
16:44   Крупнейшие мировые сообщества и промышленные гиганты ведут поиск совместных решений для улучшения мировой экологической ситуации. 16:10   В столице Таймыра обсудили научные исследования в области исторического краеведения, этнографии, экологии и музееведения.
14:14   В Талнахе водитель сбил на пешеходном переходе подростка. 13:41   Новый сезон в полярной арт-резиденция PolArt откроет художник и документальный фотограф Анна Берналь.
12:25   В эти выходные МФК «Норильский никель» в рамках 1/8 финала Кубка России дома принимает грозненский «Беркут».

 7 ноября 2019 
18:46   Продолжается голосование за народного участкового России. От Красноярского края - майор полиции Алексей Домогашев. 18:44   В России появился единый портал для родителей растимдетей.рф
18:30   В Енисейском пароходстве назвали лучшие экипажи навигации 2019 года. 17:31   В крае завершилась работа по оказанию адресной помощи пострадавшим в результате разрушения дамбы в Курагинском районе.
16:59   Запасы удвоились: по итогам полевых работ этого года, специалисты Росгеологии вдвое увеличили прогноз по никелю и металлам платиновой группы в Мончегорском рудном районе. 16:44   В норильской колонии мобильных телефонов нет ни у сотрудников, ни у заключённых. Так прокомментировали в ИК-15 новость о том, что в колониях будут «глушить» сотовую связь.
16:39   В Норильске завершён монтаж тёплых остановок. 16:23   Ежегодный городской фестиваль профессионалов-наставников «Профи» традиционно прошёл в Норильске при поддержке «Норникеля».
16:03   Население Красноярского края уменьшается. 16:01   Минстрой планирует запустить новую программу капремонта для совсем ветхих домов. Платить будут жители.
15:08   Для жителей края, участников и гостей чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске подготовили более 70 культурных мероприятий. 13:57   Главный Дед Мороз страны посетит Красноярск.
13:11   Что старый, что малый... В двух ДТП пострадали пожилая женщина и малолетний ребёнок. 13:05   Сохранить оленя. Сегодня в Дудинке проходит первое заседание рабочей группы по сохранению популяции дикого северного оленя.
13:05   На конкурс социальных проектов «Норникеля» подано 507 заявок.




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