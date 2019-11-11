Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41483

11 ноября 2019, 18:34



Норильск готовится к рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира.

Ассоциация существует с 1981 года и призвана решать вопросы, связанные с деятельностью зимних городов. Президент WWCAM – мэр Саппоро (Япония) Акимото Кацухиро. Норильск вступил в ассоциацию по инициативе АРН в августе 2018 года. Впервые за всю историю деятельности ассоциации рабочая встреча пройдёт в России. Норильск станет площадкой для обмена практическим опытом и развития международного сотрудничества. Программа рабочей встречи включает подведение итогов 18-й конференции ассоциации, обсуждение программы следующей, 19-й конференции - в Рованиеми (Финляндия) и заседание Комитета по арктическому дизайну. Представителей WWCAM ждёт насыщенная культурная программа. Они побывают на обзорных экскурсиях по Норильску и Дудинке, посетят производственные объекты «Норникеля» и станут гостями Фестиваля этнической культуры коренных народов Крайнего Севера «Большой Аргиш». Организатор рабочей встречи — Ассоциация мэров зимних городов мира в партнёрстве с Агентством развития Норильска и администрацией города Норильска при поддержке компании «Норникель».

Просмотров:192 С 14 по 17 ноября наш город принимает делегатов из городов Японии, Канады, Китая, Финляндии, Южной Кореи, Монголии и России. Все они прибудут в Норильск для участия в рабочей встрече Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM).Ассоциация существует с 1981 года и призвана решать вопросы, связанные с деятельностью зимних городов. Президент WWCAM – мэр Саппоро (Япония) Акимото Кацухиро.Норильск вступил в ассоциацию по инициативе АРН в августе 2018 года.Впервые за всю историю деятельности ассоциации рабочая встреча пройдёт в России. Норильск станет площадкой для обмена практическим опытом и развития международного сотрудничества. Программа рабочей встречи включает подведение итогов 18-й конференции ассоциации, обсуждение программы следующей, 19-й конференции - в Рованиеми (Финляндия) и заседание Комитета по арктическому дизайну.Представителей WWCAM ждёт насыщенная культурная программа. Они побывают на обзорных экскурсиях по Норильску и Дудинке, посетят производственные объекты «Норникеля» и станут гостями Фестиваля этнической культуры коренных народов Крайнего Севера «Большой Аргиш».Организатор рабочей встречи — Ассоциация мэров зимних городов мира в партнёрстве с Агентством развития Норильска и администрацией города Норильска при поддержке компании «Норникель».